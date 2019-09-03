Uzaklaştırma kararı olan koca, tabancayla eve girmeye çalışırken yakalandı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, uzaklaştırma kararına rağmen çocuğunu da alıp, evden ayrılan eşi Leyla Demir'in (40) yaşadığı eve tabancayla gelen Amri Demir (47), kapıyı kırmak üzereyken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşi Amri Demir'den şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 hafta önce Didim Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Leyla Demir, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, koruma tedbiri olarak Amri Demir hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin telefonla sürekli kendisini tehdit etmesi üzerine Leyla Demir, oğlu M.D.'yi alarak, Altınkum Atatürk Mahallesi'nde bulunan başka eve yerleşti. Eşinin ve oğlunun sığındığı evi öğrenen Amri Demir ise tabancayla buraya geldi. Bunun üzerine '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Leyla Demir, yardım istedi. Kapıyı kırıp, içeri girmek üzereyken, olay yerine gelen polisleri fark eden Demir, tabanca ile mermileri çiçeklerin arasına saklayıp, kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan Demir, gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, Demir'in kaçarken, çiçeklerin arasına sakladığı silah ve mermileri bulup, el koydu.

Didim'de midye satarak, geçimini sağladığı öğrenilen Amri Demir, polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Demir, 'uzaklaştırma kararını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemce tutuklandı.

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