Uzaklaştırma kararı olan kocasını eve gelince bıçakladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 2 çocuk annesi Semanur K. (35), kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Şenol K.'yi (54), alkollü halde eve gelince bıçakladı. Koca tedaviye, kadın da gözaltına alındı.

Olay, merkez Atakum ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Semanur K., şiddet gösterdiği gerekçesiyle eşi Şenol K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Şenol K., iddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında alkollü halde Semanur'un 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Semanur K., eline aldığı bıçağı savurmaya başladı. Şenol K. vücudunun çeşiti yerlerinden bıçaklanarak, yaralandı.

Ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şenol K. tedavi altına alınırken, Semanur K., gözaltına alındı.

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