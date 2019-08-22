Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Konya'nın Karatay ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden eşi Tuba Erkol (37) ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları için, Bekir Erkol'a (40) mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi.

Karardan 4 gün sonra eve gelen koca, burada eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Bekir Erkol, 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde yaklaşık 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bu sırada Erkol'un, karşı komşudan yardım istemeye giden çocuklarıyla, "Yardım istemenize gerek yok. Zaten öldü." şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.

Olayın ardından iki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı Erkol, emniyetten sağlık raporu için hastaneye götürüldüğü sırada, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine "pişman olmadığını" söyledi.

Öte yandan Tuba Erkol'un, 4 gün önce, Karatay'daki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğince, iki ay süreyle önleyici tedbirle koruma kararı verildiği bilgisine ulaşıldı.

