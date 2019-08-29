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Uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı - Kocası tarafından öldürülen Tuba Erkol'un vücudunda 46 bıçak darbesi bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame hazırlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Bekir Erkol (40) hakkında "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçundan iddianame düzenlendiği belirtildi.

Dosyanın Konya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında olduğu ifade edilen açıklamada, cinayet zanlısının, eşi Tuba Erkol'u (37), 14'ü öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 46 bıçak darbesi ile yaraladığının tespit edildiği kaydedildi.

- Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol ise burada gözaltına alınmıştı.

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eşini bıçakladı Konya Tuba Erkol

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