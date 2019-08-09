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Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evine gidip, ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Göçer, eşi Fidan Göçer'in oturduğu eve zorla girip, evdeki eşyaları ateşe verdi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı olan Ahmet Göçer, eşi Fidan Göçer'in oturduğu eve zorla girip, evdeki eşyaları ateşe verdi. Dumandan etkilenen Fidan Göçer, hastanede tedaviye alınırken, Ahmet Göçer olay yerinden kaçtı. Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Fidan Göçer, eşi Ahmet Göçer'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından Ahmet Göçer hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Karara rağmen Ahmet Göçer, sabah saatlerinde eşinin oturduğu eve geldi. Göçer, eşinden kapıyı açmasını istedi. Fidan Göçer ise mahkeme kararı olduğunu ve kapıyı açmayacağını söyledi. Bunun üzerine Ahmet Göçer, iddiaya göre eve zorla girdi ve evdeki eşyaları ateşe verdi. Ahmet Göçer olay yerinden kaçarken, Fidan Göçer ise kendisini dışarı atıp, komşularından yardım istedi. Fidan Göçer'in ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Fidan Göçer ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fidan Göçer'in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Polis, olay sonrası kaçan Ahmet Göçer'in yakalanması için çalışma başlattı.

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