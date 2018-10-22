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'Uzaklaştırma' kararını dinlemedi, barışmayan eşini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, boşanma aşamasında olduğu 11 yıllık eşi Turna Gül Cuntar (35) ile barışmak isteyen Murat Cuntar (39), 'uzaklaştırma' kararına rağmen eve gitti.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, boşanma aşamasında olduğu 11 yıllık eşi Turna Gül Cuntar (35) ile barışmak isteyen Murat Cuntar (39), 'uzaklaştırma' kararına rağmen eve gitti. 'Hayır' yanıtı alınca, Turna Gül Cuntar'ı tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Murat Cuntar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi 41'inci Sokak'ta oturan Turna Gül Cuntar, eşinden şiddet gördüğünü belirterek, boşanmak için mahkemeye başvurdu, mahkemeden de uzaklaştırma kararı çıkarttı. Uzaklaştırma kararına rağmen eve giden Murat Cuntar, Turna Gül Cuntar'a barışmak istediğini söyledi. Besicilik yapan Murat Cuntar, "Hayır" yanıtı alınca belinden çıkardığı tabancayı ateşleyen Murat Cuntar, Turna Gül Cuntar'ı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turna Gül Cuntar, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Kaçan Murat Cuntar ise Sinan Köprüsü'nde tabancası ile birlikte polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Murat Cuntar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken; ağır yaralı Turna Gül Cuntar'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ailenin iki çocuğunun ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

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