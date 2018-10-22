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'Uzaklaştırma' kararını dinlemedi, barışmayan eşini vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

EŞİNİN VURDUĞU KADIN ÖLDÜ Kayseri'de 11 yıllık eşi tarafından göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Turna Gül Cuntar (35) kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİNİN VURDUĞU KADIN ÖLDÜ
Kayseri'de 11 yıllık eşi tarafından göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Turna Gül Cuntar (35) kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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