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Uzaklaştırma kararlarına rağmen aldığı ölüm tehditleri bitmiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Bursa’da 6 sene birlikte yaşadıktan sonra ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi tarafından defalarca ölümle tehdit edildiğini iddia eden Özgül Girgin isimli kadın, can güvenliğinin olmadığını söyledi.Eski erkek arkadaşının uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal ettiğini öne süren Girgin, aynı kişi tarafından evinin kapısının kırıldığını ve çok korktuğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Özgül Girgin, 6 sene birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.Ö.’den ayrılma kararı alınca durumu kabullenemeyen eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Uzaklaştırma kararlarına rağmen aldığı ölüm tehditleri bitmiyor

Bursa’da 6 sene birlikte yaşadıktan sonra ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi tarafından defalarca ölümle tehdit edildiğini iddia eden Özgül Girgin isimli kadın, can güvenliğinin olmadığını söyledi.
Eski erkek arkadaşının uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal ettiğini öne süren Girgin, aynı kişi tarafından evinin kapısının kırıldığını ve çok korktuğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Özgül Girgin, 6 sene birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.Ö.’den ayrılma kararı alınca durumu kabullenemeyen eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aldığı uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal eden Ö.Ö.’nün evinin kapısına kadar dayanıp balta ile kırdığını ileri süren Özgül Girgin, polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerle birlikte karakola giderek tekrar şikayetçi olan kadın, karakoldan evine geldiğinde sabah kırılan kapısının tekrar kırıldığını fark edince yeni bir şok daha yaşadı.
Durumu bir kez daha polise bildiren Girgin, aldığı tehditler ve yaşadıklarını kameraya anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Girgin, “Bir senedir bu belayla uğraşıyorum. Beni kızımla tehdit ediyor, canımla tehdit ediyor. İlk uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra bıçakla kapıma dayandı. İnsanlar onu kendi isteğimle evime aldığımı sanıyor ama ben tehdit edildiğim için mecburen açtım kapımı. Defalarca kez uzaklaştırma kararını ihlal etti ama hala dışarıda geziyor. Sabah gelip kapımı baltayla kırdı. Kapıyı yaptırıp karakola gittim. Geldiğimde kapımın tekrar kırıldığını gördüm. Sürekli tehdit ediyor. Her türlü suç duyurusunda bulundum ama hala değişen bir durum yok. Elimde biber gazıyla geziyorum. Can güvenliğim yok” dedi.

Uzaklaştırma kararlarına rağmen aldığı ölüm tehditleri bitmiyor

Uzaklaştırma kararlarına rağmen aldığı ölüm tehditleri bitmiyor

Uzaklaştırma kararlarına rağmen aldığı ölüm tehditleri bitmiyor

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