Uzaklaştırma süresi bittikten sonra kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralamış

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, pazar alışverişi sonrası takip edip, evleri önünde bıçakladıktan sonra tabanca ile vurduğu kayınvalidesi Rabia Kumaş'ı (56) öldüren, boşanma aşamasındaki eşi İlknur Doğru'yu da (33) aynı şekilde yaralayan Abdülbaki Doğru (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliye, hastanede yaşam savaşı veren eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uygulanan koruma tedbiri ve evden uzaklaştırmanın süresinin, şubat ayı başında sona erdiği ortaya çıktı.

Olay, dün Erdoğdu Mahallesi, Polis Orhan Çolak Sokak’ta meydana geldi. Abdülbaki Doğru, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur Doğru ile kayınvalidesi Rabia Kumaş’ı mahallede kurulan semt pazarı alışverişi dönüşünde takibe aldı. Abdülbaki Doğru, eşi ve kayınvalidesine oturdukları Birlik Apartmanı'nın 2'nci kattaki dairelerinin önüne geldiği sırada bıçakla saldırdı ardından da tabanca ile ateş etti. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı, Fatih Devlet ve KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kayınvalide Rabia Kumaş, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli polise giderek teslim oldu.

EŞİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Annesi gibi aynı şekilde bıçak ve tabancayla yaralanan İlknur Doğru, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ameliyatının ardından Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren İlknur Doğru'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ GEÇEN AY BİTMİŞ

Öte yandan, suç aleti silahla polise teslim olan şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, ayrı yaşadığı ve boşanma davaları süren eşinin şikâyeti üzerine hakkında 'yaralama' ve 'tehdit' suçlamasıyla dava açıldığı öğrenilirken, mehkemece verilen koruma tedbiri ve evden uzaklaştırma süresinin geçen Şubat ayı başında dolduğu ortaya çıktı.