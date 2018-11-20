HABER

Uzaklaştırması olan koca, eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, hakkında uzaklaştırma kararı olan Fuat Şen (31), boşanma aşamasında olduğu eşi ebe Sedef Şen'i (30) işe gitmek üzere durakta servis beklerken tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.  Ebelik yapan, 2 çocuk annesi Sedef Şen, Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Uzaklaştırması olan koca, eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, hakkında uzaklaştırma kararı olan Fuat Şen (31), boşanma aşamasında olduğu eşi ebe Sedef Şen'i (30) işe gitmek üzere durakta servis beklerken tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Ebelik yapan, 2 çocuk annesi Sedef Şen, Adapazarı'da yaşarken, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi kasap Fuat Şen'den boşanmak için mahkemeye başvurdu. Yaşamını 1 yıldır ayrı sürdüren çiftin boşanma davası devam ederken, mahkeme heyetince Fuat Şen hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yakın zamanda tayini çıkan Sedef Şen ise buraya yerleşti. Eşinin Çanakkale'de çalışmaya başladığını öğrenen Fuat Şen, Adapazarı'dan kente geldi.
TAKİP EDİP, SERVİS BEKLERKEN VURDU
Fuat Şen, bu sabah işe gitmek üzere evinden çıkan eşini takibe aldı. Şen, saat 07.30 sıralarında, Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'ndeki durakta servis bekleyen genç kadını tabancayla başından vurarak, öldürdü. Fuat Şen, ardından aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridiyle çevrilen alanda boş kovan aradı. Olayın meydana geldiği yere 100 metre uzaklıktaki Cevatpaşa Ortaokulu'na gelen öğrenciler ise caddenin karşısında toplanarak, ekiplerin çalışmalarını izledi. Polisler ise öğrencileri bölgeden uzaklaştırdı.
Fuat ve Sedef Şen'in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Uzaklaştırması olan koca, eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar ettiUzaklaştırması olan koca, eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar ettiUzaklaştırması olan koca, eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar ettiUzaklaştırması olan koca, eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Sokak köpeği tüfekle boğazından vurulduSokak köpeği tüfekle boğazından vuruldu
36 yıl ile yargılanan cinsel istismar sanığına beraat36 yıl ile yargılanan cinsel istismar sanığına beraat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karnından çıktı! Doktorlar bile şaşkına döndü

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Günlük kiralık evde rezalet! İlişkiye girip canlı yayınladı

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Trabzon'da iki yol ortasına yapılan cami tartışma konusu oldu

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.