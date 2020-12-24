HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzaklaştırması olan koca, evi ateşe verdi

Uzaklaştırması olan koca, evi ateşe verdi

24.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu iddia edilen ve uzaklaştırması olan şahıs evini ateşe verdi.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu iddia edilen ve uzaklaştırması olan şahıs evini ateşe verdi. Yangında bir apartman sakini dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Birik Apartmanı’nın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ali R.A., uzaklaştırma kararı sonrası karısının evi terk etmesine sinirlenerek, birlikte yaşadıkları eve geldi. Evi ateşe veren Ali R.A., daha sonra apartmandan uzaklaştı.
Saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda evden dumanların yükselmesinin ardından mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekipler evin 3. katına ulaşmak için vatandaşlardan yardım aldı. Vatandaşlar bir halata bağlanan itfaiye su hortumunu 3. kattaki evin balkonundan diğer itfaiye ekiplerine uzattı. Yangın yarım saatlik bir uğraş sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yoğun dumana maruz kalan apartman sakinlerinden bazıları evlerini terk ederken bazı vatandaşlar ise evlerinde kaldı. Evde kalmayı tercih eden apartman sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi. Yoğun dumana maruz kalan 1 apartman sakini olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın sonrası tartışma yaşayan apartman sakinleri, evi ateşe veren kişiye tepki gösterdiler. Mahalleli, evi uzaklaştırma kararı olan kocanın yakıp kaçtığını söylediler.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
İl Başkanımız görevinin başındaİl Başkanımız görevinin başında
Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Jüpiter-Satürn yakınlaşması Antalya'dan böyle görüntülendi

Jüpiter-Satürn yakınlaşması Antalya'dan böyle görüntülendi

Antalya'da korkunç görüntü! Çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Korkunç görüntü! Çocuk parkında bulundu

Bodrum'da yılbaşı alarmı! Nüfusu 400 bine çıkan kentte ev partilerine karşı talimat verildi

Bodrum'da yılbaşı alarmı!

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı

CHP Konya İl Başkanlığı'ndaki taciz iddiası: İl Başkanımız görevinin başında

İl Başkanımız görevinin başında

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.