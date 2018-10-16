İSTANBUL (AA) - Estonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Türkiye ve Estonya: Zamana Yayılan Bir Dostluk - Uzakta Ama Çok Yakın" sergisi açıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'ndeki açılışa katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Rektör Danışmanı Emre Gönen, sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus ise "Estonya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümüne adadığımız bu sergiyi açmaktan onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin Estonya için iyi bir dost olduğunu ifade eden Mottus, "Estonya Cumhuriyeti kurulurken arkamızda duran cesur ve vizyoner insanları hatırlıyor, geçen bir asır boyunca Estonya ve Türkiye ilişkilerine katkıda bulunanları anıyoruz." şeklinde konuştu.

Mottus, Türkiye'nin Tallinn'de elçilik açtığı 1935 yılına ait görüntülerin de yer aldığı serginin, Türkiye-Estonya ilişkilerinin tarihine ilişkin detaylar içerdiğini kaydetti.