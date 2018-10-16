İSTANBUL (AA) - Estonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Türkiye ve Estonya: Zamana Yayılan Bir Dostluk - Uzakta Ama Çok Yakın" sergisi açıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'ndeki açılışa katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Rektör Danışmanı Emre Gönen, sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus ise "Estonya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümüne adadığımız bu sergiyi açmaktan onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.
Türkiye'nin Estonya için iyi bir dost olduğunu ifade eden Mottus, "Estonya Cumhuriyeti kurulurken arkamızda duran cesur ve vizyoner insanları hatırlıyor, geçen bir asır boyunca Estonya ve Türkiye ilişkilerine katkıda bulunanları anıyoruz." şeklinde konuştu.
Mottus, Türkiye'nin Tallinn'de elçilik açtığı 1935 yılına ait görüntülerin de yer aldığı serginin, Türkiye-Estonya ilişkilerinin tarihine ilişkin detaylar içerdiğini kaydetti.
Estonya'nın İstanbul Fahri Konsolosu Tuncay Özilhan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin harika olduğunu, tarihi bağların da uzun zaman öncesine dayandığını söyledi.
Serginin açılışına katılmaktan büyük onur duyduğunu kaydeden Özilhan, destek veren ve serginin hazırlanması için çaba sarf eden herkese teşekkür etti.
Tarihi belgelerin yanı sıra Türkiye'nin Estonya'nın başkenti Tallin'de büyükelçilik açmasına ilişkin görüntülerin de yer aldığı sergide, 1920'li yıllardan bugüne iki ülkenin diplomatik ilişkilerine dair fotoğraflar ve kronolojik bilgiler bulunuyor.
Sergi, 28 Ekim'e kadar santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyarete açık olacak.
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