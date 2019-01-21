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Uzaktaki köylerde "gönül bağı" kuruyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri, toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla, uzak köylere giderek çocuklara hediye dağıtımı, yaşlı ziyareti, cami temizliği gibi birçok etkinlikte bulunuyor - GAÜN Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mehmet Kaplan: - "Gönül sınırlarımızı aşarak insanlara moral vermeye, yaralarını sarmaya, onlara umut olmaya devam edeceğiz. Nerede bizi bekleyen birileri varsa, onların yanına gitmeye çalışacağız"

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri, uzak köylere giderek yaptıkları etkinliklerle toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmaya çalışıyor.

Tıp, hukuk, mühendislik, konservatuvar, ilahiyat gibi çeşitli fakültelerden öğrencilerinin bulunduğu GAÜN Genç Kızılay Topluluğu, 200 gönüllüsüyle Gaziantep ve çevre illerdeki köylerde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Üniversite tarafından sağlanan otobüsle 45 kişilik grup halinde uzak köylere giden öğrenciler, buralarda "gönül bağı" kuruyor. Gönüllüler, özellikle sosyal faaliyetler açısından imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde öğrenciler için konser, hediye dağıtımı, yüz boyama gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriyor.

Toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan gönüllüler, daha sonra yaşlı ve hasta ziyaretinde bulunuyor. Yaşlıların ev işleriyle de ilgilenen gönüllüler, onların sorun ve ihtiyaçlarını not ederek Türk Kızılayına iletiyor.

Geçen yıl kasımda kurulan topluluk, şimdiye kadar 40 farklı etkinlik düzenledi. Derslerinden kalan zamanları sosyal projelerle değerlendiren üniversite öğrencileri, Gaziantep dışında Kilis'in Musabeyli ilçesi ve Suriye sınırındaki köylerde etkinlikler yaptı.

- "Gidilmedik yer bırakmayacağız"

GAÜN Genç Kızılay Topluluğu Başkanı, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittikleri köylerde her kesime hitap edecek faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında bütün köyleri ziyaret etmeyi hedeflediklerini anlatan Kaplan, "Gönül sınırlarımızı aşarak insanlara moral vermeye, yaralarını sarmaya, onlara umut olmaya devam edeceğiz. Nerede bizi bekleyen birileri varsa onların yanına gitmeye çalışacağız. Çünkü bu çocukların mutluluğunu gördükçe bizler daha da güçleniyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Oradaki köy bizim köyümüz"

Sazı ve türküleriyle öğrencileri eğlendiren Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Aslı Ardıç da insan olmanın temelinde yardımlaşmanın bulunduğunu vurguladı.

Ardıç, "Buradaki insanların özellikle bizlere çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Böyle yerlerden başlayıp, çok daha güzel yerlere gitmeyi istiyoruz. İşin doğrusu, birilerinin kalbine sazınızla veya sözünüzle girebilmek. Bu zaten başlı başına mükemmel bir duygu. Buradaki çocuklar bu tür aktivitelerden uzak maalesef. Oradaki köy bizim köyümüz diyebiliriz." şeklinde konuştu.

- "Onların yüzünde bir tebessüm olabilmek"

Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Nursena Özur, öğrencilerle çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Onların bir bakışı bizi çok derinden etkiliyor. Asıl amacımız, onların yüzünde bir tebessüm olabilmek." dedi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Alıcı, örnek projelerle insanların yanında olabilmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Onların kalplerine dokunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Songül Aydoğdu ise okullarında ilk kez düzenlenen etkinlikten öğrencilerin mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Minik öğrencilerden Esra Yeşilbağ, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

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