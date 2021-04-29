“Uzaktan Çalışma Köklü Değişikler Getirebilir”

Geçen yıldan itibaren Corona pandemisi nedeniyle birçok sektörde uzaktan çalışma düzenine geçilmesiyle ortaya çıkan hibrit çalışma düzeninin ABD toplumunda köklü değişikliklere yol açması bekleniyor.

Microsoft'un bir çalışmasına göre çalışanların yüzde 70'inden fazlası, esnek uzaktan çalışma seçeneklerinden yararlanmaya devam etmek istiyor. Ancak yüzde 65 oranında bir kesim, çalışma arkadaşlarıyla yüz yüze daha çok vakit geçirebilecekleri ofis ortamını da talep ediyor.

İnsanların haftanın belirli günleri ofiste, diğer günler evde çalışmasına olacak tanıyacak hibrit çalışma düzeni, her iki ihtiyacı da karşılayabilir.

Pandeminin evden de verimli şekilde çalışılabileceğini kanıtlamasıyla beraber hibrit çalışma düzenini benimseyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. Microsoft'un araştırması, profesyonel iş ağı sitesi LinkedIn'de verilen ve uzaktan çalışma imkanı tanıyan iş ilanları, pandemi sırasında beş kattan fazla arttı.

Kurumsal psikolog Cathleen Swody, "Bazı şirketler uzaktan çalışma seçeneği sunarsa bu, diğer şirketleri de benzer olanaklar sunmaya zorlayacak. Bu durumda eğer şirketler nitelikli eleman almak istiyorlarsa o zaman daha fazla esnekliğe sahip olmaları gerekecek. Kim ne iş yapıyor? Kim gerçekten ofisten çalışmak zorunda? Bu işbirliğine kimin ihtiyacı var, kimin yok? İşin nasıl yapıldığını yeni baştan düşünmeleri gerekecek" diyor.