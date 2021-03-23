Uzaktan çalışma tersine göç başlattı! Başı İstanbul çekti

Pandemiyle geçen 2020 yılında yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli pek çok sektör için kalıcı hale gelirken, çalışma koşulları hem işveren hem de kamu tarafından yeniden oluşturuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uzaktan çalışmaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğe göre artık iş ilişkileri, doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabiliyor. Mevcut sözleşmeler de karşılıklı anlaşmayla uzaktan çalışmaya dönüştürülebiliyor.

İLK SIRADA İSTANBUL YER ALDI

Bu tablo, bugüne kadar işi gereği büyük şehirlerde yaşamak zorunda kalan çalışanları da daha az nüfuslu şehirlere yöneltiyor. TÜİK verilerine göre, 2020 yılında en çok göç veren şehirlerin başında 381 bin 654 kişiyle İstanbul gelirken, İstanbul’un en çok göç verdiği iller arasında İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’dan sonra Tekirdağ, Samsun, Sakarya, Muğla, Ordu, Balıkesir, Diyarbakır ve Giresun öne çıkıyor.

'YÜZDE 64 ARTIŞ GÖZLEMLEDİK'

Bu durumun nakliye sektöründe ciddi bir hareketlilik yarattığını belirten Göztepe Nakliyat ve Depolama A.Ş. CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, “Pandemi sürecinin beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, pek çok insan için büyük şehirlerde yaşamayı zorlaştırdı. Diğer yandan evlerin ofise dönüşmesi ve akıllı teknolojilerin mekandan bağımsız çalışma olanağı sunması, kariyeri için ya da geçim derdiyle büyük şehirlerde yaşayanların kararlarını etkilemeye başladı. Başta beyaz yakalılar olmak üzere, mümkün olan pek çok meslek grubunda büyük şehirlerin kalabalığından ve yoğun temposundan uzaklaşarak iş-yaşam dengesini kurmak isteyenler, yönünü memleketine ya da sakin şehirlere çevirdi. Bu durum şehirlerarası taşımacılık faaliyetlerini ve nakliye şirketlerine olan ihtiyacı artırdı Bizler de Göztepe Nakliyat olarak 2020 sonu itibarıyla 30 binden fazla müşteri edindik, şehirlerarası nakliyat taleplerinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 64 artış gözlemledik” dedi.