Uzaktan Eğitim Azınlık Öğrencileri Geride Bıraktı

Amerika’da Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının yeniden artmasıyla bazı bölgelerde okulların yeniden kapanması ve eğitimin sadece internet üzerinden devam etmesi gündemde. Ancak uzaktan eğitim ülke genelinde azınlık gruplardan milyonlarca yoksul öğrenciyi zorluyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan ve tam adını açıklamayan, Florida’nın güneyindeki Hialeah Miami Lakes Lisesi öğrencilerinden Devon, “Mart ayının sonunda uzaktan eğitime başladığımızdan bu yana ders notlarımı yüksek tutmakta zorlanıyorum. Sınıftayken derslere daha iyi konsantre olabiliyorum” diyor. Devon’ın okulunda haftada sadece birkaç gün sınıfta eğitim veriliyor. Ülkedeki lise öğrencileri arasında azınlık gruplardan gelenlerin oranı yüzde 97 ve her 10 öğrenciden 8’i kısıtlı imkanlara sahip. Education Week dergisinde yayınlanan bir makalede, yüz yüze verilen eğitimin ilkokul ve ortaokul öğrencileri için çok daha verimli sonuçlar doğurduğu, internet üzeri öğrenimde ise özellikle azınlık gruplarından gelen ve yoksulluk içinde yaşayan öğrencilerin dezavantajlı olduğu vurgulanıyor.

Ülkenin en büyük eğitim bölgesi olan Miami-Dade bölgesinde Mart ayından bu yana uzaktan eğitimde bir dizi sorun yaşanıyor. Diz üstü bilgisayarların dağıtımı, online sınıflara erişim ve azınlık grupların bölgelerinde internet hızının yavaşlığı bu sorunların başında geliyor. Bazı uzmanlar uzaktan eğitimin uzun süre devam etmesi halinde çok sayıda öğrencinin gelişiminin aksayacağı uyarısında bulunuyor. Florida’nın Bradenton kentinde yaşayan 4’üncü sınıf öğretmeni Nicolas Leduc, “Bunun uzun vadede etkilerinden endişe duyuyorum. Öğrenciler sosyal etkileşimden uzak kalıyor ve ihtiyaç duyduklarında yardım alamıyorlar” diyor. Sonuçlar okuldan okula ya da velilerin yaklaşımına göre de değişiyor. Miami’deki özel dini okul Holy Cross Lutheren’da eğitim gören 6 ve 10 yaşlarında çocukları olan Karen Cryer Douthit, eşiyle birlikte evden çalışıyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Douthit, “Evdeyiz ve çocuklarımıza odaklanmalarında ve öğretmeni dinleyerek dersi takip etmelerinde yardımcı olabiliyoruz. Ancak aileleri çalışan çocukların böyle bir şansı ve imkanı yok, o öğrenciler geride kalacak” diyor.