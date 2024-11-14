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Uzaktan Eğitim Kapısı'na nasıl giriş yapılır? Uzaktan Eğitim Kapısı'na e-Devlet ile giriş yapılır mı? Uzaktan Eğitim Kapısı'na giriş

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 13:18
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Teknolojinin günden güne daha da gelişmesi ve internetin günlük hayatın çok önemli bir parçası hâline gelmesiyle birçok yeni kavram da ortaya çıktı. Özellikle pandemi süreci ile yaşanan karantina döneminde insanların eve kapanması sonucunda iletişim, eğitim gibi durumlar da uzaktan olmaya başladı.

Uzaktan Eğitim Kapısı'na nasıl giriş yapılır? Uzaktan Eğitim Kapısı'na e-Devlet ile giriş yapılır mı? Uzaktan Eğitim Kapısı'na giriş

Karantina dönemi ile tüm dünya eve kapanınca herhangi bir aksama yaşanmaması için çeşitli eğitimler "uzaktan eğitim" adı altında internet üzerinden yapıldı. Öte yandan ülkemizde de Kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için Uzaktan Eğitim Kapısı hizmete girdi ve devlet destekli bir dijital öğrenme dönemi başladı. Uzaktan Eğitim Kapısı adındaki platformda birçok eğitim içeriği bulunuyor ve kullanıcı olarak tanımlanan herkes sisteme giriş yapabiliyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı'na nasıl giriş yapılır?

Birkaç yıldır etkin olarak kullanılan Uzaktan Eğitim Kapısı, milyonlarca kullanıcısı ile hem e-Devlet hem de direkt olarak kendi uygulaması ya da sitesi üzerinden giriş yapılabilen bir platformdur.

Çevrim içi bir eğitim sistemi olan ve içeriğinde birçok eğitim videosu ve yayını barındıran Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlanan kullanıcılar giriş yapabiliyor. Böylece sistem dahilinde çeşitli etkinliklere eğitimlere katılabilmek mümkün oluyor.

Ayrıca platformda yer alan çeşitli dokümanlar da kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Ücretsiz bir eğitim platformu olan Uzaktan Eğitim Kapısı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, mavi kart sahibi olanların, yabancı uyruklu kişilerin de giriş yapabildiği bir platform olarak hizmet veriyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı'na e-Devlet ile giriş yapılır mı?

Uzaktan Eğitim Kapısı e-Devlet üzerinden de giriş yapılabilen bir platform olarak kullanılıyor. Bunun için önce e-Devlet sistemine kişiye özel şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor. Kişiye özel şifresi olmayanlar PTT şubelerinden tek sefer olmak üzere şifre alabiliyor.

E devlet üzerinden Uzaktan Eğitim Kapısı'na giriş yapılacaksa açılan e-Devlet ana sayfasındaki arama kısmına uzaktan eğitim kapısı yazılmalıdır. Ardından gelen listeden ilgili uygulama seçilir ve ilerlenir. Direkt olarak da Uzaktan Eğitim Kapısı girişi gerçekleştirebilmek mümkün olur.

Uzaktan Eğitim Kapısı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Uzaktan Eğitim Kapısı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?
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uzaktan eğitim uzaktan çalışma
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