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Uzaktan Eğitim Kapısı nedir, ne işe yarar? Uzaktan Eğitim Kapısı nasıl kullanılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 03:39
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Teknolojinin gün geçtikçe daha da ilerlemesi ve internetin hayatın her alanında kendine yer bulması ile günlük hayattaki konuşma diline birçok yeni terim eklenmiştir. Özelikle pandemi sürecinde teknolojik gelişmelerden ve internetten fazlasıyla yararlanılmış, iletişim neredeyse tamamen dijital ortamdan sağlanmıştır. Peki, Uzaktan Eğitim Kapısı nedir, ne işe yarar? Uzaktan Eğitim Kapısı nasıl kullanılır?

Uzaktan Eğitim Kapısı nedir, ne işe yarar? Uzaktan Eğitim Kapısı nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Uzaktan Eğitim Kapısı nedir?
  • Uzaktan Eğitim Kapısı'nı kimler kullanabilir?
  • Uzaktan Eğitim Kapısı nasıl kullanılır?
  • Uzaktan Eğitim Kapısı ne işe yarar?
  • Uzaktan Eğitim Kapısı'nın sağladığı imkânlar nelerdir?

Dünya genelinde yaşayan herkesi etkileyen pandemi sürecinde karantinanın uzun sürmesi günlük hayat rutinlerini de baştan aşağı değiştirdi. Eğitim sistemi de bu durumdan etkilendi ve uzaktan eğitim adı altında yepyeni bir eğitim sistemi başladı. Karantina süreci bittikten sonra dahi uzaktan eğitim sistemi bir eğitim türü olarak kullanılmaya devam etti.

Uzaktan Eğitim Kapısı nedir?

Teknolojinin nimetlerinden biri olarak ortaya çıkan Uzaktan Eğitim Kapısı, milli dijital eğitim platformudur. Kamu çalışanlarının ihtiyaç duyması ile ortaya çıkmış olan bu platform bilgi, beceri ve yetkinliklerin oluşması ve gelişmesi için hizmete sunulmuştur.

Tüm kamu kurumlarında çalışan kişilerin yararlanabildiği Uzaktan Eğitim Kapısı sayesinde birçok kamu çalışanı dijital ortamda çeşitli eğitimler alabilir hâle gelmiştir. Uzaktan Eğitim Kapısı sistemine ulaşmak da son derece kolaydır.

Uzaktan Eğitim Kapısı'nı kimler kullanabilir?

Devletin bir hizmeti olan Uzaktan Eğitim Kapısı ihtiyacı olan kişilere sunulan bir hizmettir. Yararlanma ağı da son derece geniş olan Uzaktan Eğitim Kapısı sisteminden şu kişiler ve kurumlar yararlanabilmektedir:

  • Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
  • Çeşitli bakanlıklar
  • Başkanlıklar
  • Bağlı, ilgili, ilişkili, koordine tüm kamu kurum ve kuruluşları
  • Yerel yönetimler
  • Üniversiteler

Uzaktan Eğitim Kapısı nasıl kullanılır?

Kamu kurumlarında ve kuruluşlarında çalışan kişiler yine kamu kurumlarında yetkili olan eğitim görevlileri tarafından yapılan işlem sonrasında sisteme tanımlanır. Bu sayede kamu kurumu çalışanları Uzaktan Eğitim Kapısı kapsamında verilen eğitimlerden faydalanabilir.

E-Devlet sistemi üzerinden uzaktan eğitim kapsamına ulaşabilmek mümkün olur. Ayrıca direkt olarak uzaktaneğitimkapisi.gov.tr adresine giriş yapılarak da tüm cihazlardan portal erişim sağlanabilmektedir.

Uzaktan Eğitim Kapısı ne işe yarar?

Uzaktan Eğitim Kapısı'na tanımlı olan milyonlarca kamu çalışanı bulunur. Bu hizmetten yararlanma hakkı olan kişiler istedikleri biçimde sisteme giriş yapabilirler. E-Devlet portalı da bu yollardan biridir.

Çalışan kişiler süreli olarak verilen eğitimlerde önceden belirlenen zamanlar içinde süresiz eğitimlerde de istedikleri zaman portala erişim sağlayarak uzaktan eğitim kapısı imkânlarından yararlanabilirler.

Uzaktan Eğitim Kapısı'nın sağladığı imkânlar nelerdir?

Son birkaç yıldır etkin olarak kullanılan Uzaktan Eğitim Kapısı genişletilmekte ve geliştirilmektedir. Eğitim almak isteyen kişiler platforma giriş yaparak içeriğindeki tüm eğitimlerden faydalanabilirler. Süreli ve süresiz olarak verilen eğitimlere ulaşım da belli süreler içinde sağlanır. Ayrıca sistemin sağladığı imkanlardan bazıları şunlardır:

  • Tüm dünyadan sisteme ulaşım mümkündür.
  • Yüz yüze eğitim almak için imkanı ya da zamanı olmayan kişiler için gereklidir.
  • Her şehirden farklı kişiler aynı portal üzerinden eğitim alabilir.
Uzaktan Eğitim Kapısı'na nasıl giriş yapılır? Uzaktan Eğitim Kapısı'na nasıl giriş yapılır?
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Anahtar Kelimeler:
uzaktan eğitim
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