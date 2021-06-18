Uzaktan Eğitim Sürecinde Mülteci Çocuklar

Corona virüsü salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında yüz yüze eğitimin sekteye uğraması, Türkiye’deki mülteci öğrencilerin eğitimini de büyük ölçüde aksattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir soru önergesine verdiği cevaba göre, Türkiye’de eğitim çağında (5-17 yaş) 1 milyon 272 bin 691 mülteci bulunuyor. Bunların yaklaşık 840 bini okullara kayıtlı. Yaklaşık 433 bin çocuk ise okullaşamamış durumda.
İzmir’in Zeytinlik semtindeki sivil toplum kuruluşu Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TIAFI), mültecilere destek amacıyla yürüttüğü çok yönlü çalışmalar kapsamında, öğrencilerin de eğitimine okul dışı katkı sağlıyor. Salgın öncesinde de yürütülen bu destek çalışmasının önemi uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte daha da arttı. Çünkü yüz yüze eğitimde bile zorlanan mülteci çocuklar için, uzaktan eğitim hayatlarını daha da zorlaştırdı.
Uzaktan eğitime erişim sorunu
TIAFI’deki eğitim faaliyetlerine katkı veren gönüllü öğretmen Derya Çetin, sınıfta Suriyeli çocukların yanı sıra Lübnanlı ve Filistinli çocuklar da bulunduğunu söyledi: “Biliyorsunuz mülteci çocukların dil sorunu var. Onlar için ikinci bir dili öğrenmek, o dilde eğitim almak çok zor. Biz de TIAFI’de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.”
Çocukların okuma, yazma öğrenmesine, ev ödevlerine, sınav ve proje gibi okul görevlerine destek veren Çetin, uzaktan eğitim sürecinin ciddi öğrenme kayıplarına neden olduğunu belirtti: “Yüz yüze verilen eğitimin yerini tutmuyor. Ayrıca bir evde dört, beş kardeş var. Biri uzaktan eğitimden yararlanıyor. Diğerleri yararlanamıyor. Benim sınıfımda bunun örnekleri var. Mesela dört kardeş var. İkisi altıncı sınıfa gidiyor. İkisi de uzaktan eğitimi izleyemedi. Ben, burada Milli Eğitimin müfredatına göre konuları işlemeye çalıştım.”
Çetin, bu sürecin en çok geçen yılın ve bu yılın birinci sınıflarını etkilediğini vurgulayarak, birçok öğrencinin okuma, yazma öğrenemeden bir üst sınıfa geçtiğini söyledi. Çetin, bu çocuklar için telafi eğitiminin büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.
Savaşın izleri silinmiyor
Mülteci çocuklar için tek sorun eğitime erişmek değil. Hemen hemen hepsi savaşta yakınlarını kaybetmiş, evleri yıkılmış çocuklar. Önemli bir kısmı da bombaların izlerini vücutlarında taşıyor. Bacaklarını kaybeden Melek el Muhammed, onlardan biri. Beş kardeş olduklarını kaydeden Melek’in büyük abisi Suriye’de ölmüş. Okulunda asansör yok. Melek, “Aslında sekizinci sınıfa gitmem gerek. Ama dördüncü sınıfa koydular. Okula gitmiyorum. Öğretmenin eve gelmesi gerekiyor. Ama gelmedi maalesef” diye konuştu. Okuma, yazmayı TIAFI’de öğrendiğini söyleyen Melek, burada arkadaşlarıyla konuşarak Türkçesi'ni de geliştirdiğini belirtti. En büyük isteği ise bir gün iyi bir ressam olabilmek. TIAFI’deki gönüllü eğitmenler bu konuda da ona destek veriyor.
Annesi Meryem, Melek’in asansör olmadığı için okula gitmediğini söyledi. En büyük korkusu ise, kalabalık öğrenci grubu arasında kızının merdivenlerden düşmesi. Okul müdürüyle konuşmalarına rağmen Melek’in eğitimi için eve öğretmen gelmediğini ifade eden Meryem, “Bir yıl boşa gitti. Melek’in şimdi beşe gitmesi gerekiyor. Ama dördü hiç okumadı” ifadesini kullandı.