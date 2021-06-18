Uzaktan Eğitim Sürecinde Mülteci Çocuklar

Corona virüsü salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında yüz yüze eğitimin sekteye uğraması, Türkiye’deki mülteci öğrencilerin eğitimini de büyük ölçüde aksattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir soru önergesine verdiği cevaba göre, Türkiye’de eğitim çağında (5-17 yaş) 1 milyon 272 bin 691 mülteci bulunuyor. Bunların yaklaşık 840 bini okullara kayıtlı. Yaklaşık 433 bin çocuk ise okullaşamamış durumda.

İzmir’in Zeytinlik semtindeki sivil toplum kuruluşu Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TIAFI), mültecilere destek amacıyla yürüttüğü çok yönlü çalışmalar kapsamında, öğrencilerin de eğitimine okul dışı katkı sağlıyor. Salgın öncesinde de yürütülen bu destek çalışmasının önemi uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte daha da arttı. Çünkü yüz yüze eğitimde bile zorlanan mülteci çocuklar için, uzaktan eğitim hayatlarını daha da zorlaştırdı.

Uzaktan eğitime erişim sorunu

TIAFI’deki eğitim faaliyetlerine katkı veren gönüllü öğretmen Derya Çetin, sınıfta Suriyeli çocukların yanı sıra Lübnanlı ve Filistinli çocuklar da bulunduğunu söyledi: “Biliyorsunuz mülteci çocukların dil sorunu var. Onlar için ikinci bir dili öğrenmek, o dilde eğitim almak çok zor. Biz de TIAFI’de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.”