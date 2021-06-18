HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzaktan Eğitim Sürecinde Mülteci Çocuklar

Uzaktan Eğitim Sürecinde Mülteci Çocuklar

18.06.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında yüz yüze eğitimin sekteye uğraması, Türkiye’deki mülteci öğrencilerin eğitimini de büyük ölçüde aksattı

Uzaktan Eğitim Sürecinde Mülteci Çocuklar

Corona virüsü salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında yüz yüze eğitimin sekteye uğraması, Türkiye’deki mülteci öğrencilerin eğitimini de büyük ölçüde aksattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir soru önergesine verdiği cevaba göre, Türkiye’de eğitim çağında (5-17 yaş) 1 milyon 272 bin 691 mülteci bulunuyor. Bunların yaklaşık 840 bini okullara kayıtlı. Yaklaşık 433 bin çocuk ise okullaşamamış durumda.

İzmir’in Zeytinlik semtindeki sivil toplum kuruluşu Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği (TIAFI), mültecilere destek amacıyla yürüttüğü çok yönlü çalışmalar kapsamında, öğrencilerin de eğitimine okul dışı katkı sağlıyor. Salgın öncesinde de yürütülen bu destek çalışmasının önemi uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte daha da arttı. Çünkü yüz yüze eğitimde bile zorlanan mülteci çocuklar için, uzaktan eğitim hayatlarını daha da zorlaştırdı.

Uzaktan eğitime erişim sorunu

TIAFI’deki eğitim faaliyetlerine katkı veren gönüllü öğretmen Derya Çetin, sınıfta Suriyeli çocukların yanı sıra Lübnanlı ve Filistinli çocuklar da bulunduğunu söyledi: “Biliyorsunuz mülteci çocukların dil sorunu var. Onlar için ikinci bir dili öğrenmek, o dilde eğitim almak çok zor. Biz de TIAFI’de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Çocukların okuma, yazma öğrenmesine, ev ödevlerine, sınav ve proje gibi okul görevlerine destek veren Çetin, uzaktan eğitim sürecinin ciddi öğrenme kayıplarına neden olduğunu belirtti: “Yüz yüze verilen eğitimin yerini tutmuyor. Ayrıca bir evde dört, beş kardeş var. Biri uzaktan eğitimden yararlanıyor. Diğerleri yararlanamıyor. Benim sınıfımda bunun örnekleri var. Mesela dört kardeş var. İkisi altıncı sınıfa gidiyor. İkisi de uzaktan eğitimi izleyemedi. Ben, burada Milli Eğitimin müfredatına göre konuları işlemeye çalıştım.”

Çetin, bu sürecin en çok geçen yılın ve bu yılın birinci sınıflarını etkilediğini vurgulayarak, birçok öğrencinin okuma, yazma öğrenemeden bir üst sınıfa geçtiğini söyledi. Çetin, bu çocuklar için telafi eğitiminin büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Savaşın izleri silinmiyor

Mülteci çocuklar için tek sorun eğitime erişmek değil. Hemen hemen hepsi savaşta yakınlarını kaybetmiş, evleri yıkılmış çocuklar. Önemli bir kısmı da bombaların izlerini vücutlarında taşıyor. Bacaklarını kaybeden Melek el Muhammed, onlardan biri. Beş kardeş olduklarını kaydeden Melek’in büyük abisi Suriye’de ölmüş. Okulunda asansör yok. Melek, “Aslında sekizinci sınıfa gitmem gerek. Ama dördüncü sınıfa koydular. Okula gitmiyorum. Öğretmenin eve gelmesi gerekiyor. Ama gelmedi maalesef” diye konuştu. Okuma, yazmayı TIAFI’de öğrendiğini söyleyen Melek, burada arkadaşlarıyla konuşarak Türkçesi'ni de geliştirdiğini belirtti. En büyük isteği ise bir gün iyi bir ressam olabilmek. TIAFI’deki gönüllü eğitmenler bu konuda da ona destek veriyor.

Annesi Meryem, Melek’in asansör olmadığı için okula gitmediğini söyledi. En büyük korkusu ise, kalabalık öğrenci grubu arasında kızının merdivenlerden düşmesi. Okul müdürüyle konuşmalarına rağmen Melek’in eğitimi için eve öğretmen gelmediğini ifade eden Meryem, “Bir yıl boşa gitti. Melek’in şimdi beşe gitmesi gerekiyor. Ama dördü hiç okumadı” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde olması gereken 20 ürünHer evde olması gereken 20 ürün
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandıBerkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İstanbullulara bayram müjdesi

İstanbullulara bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.