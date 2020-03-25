Uzaktan eğitim tartışmalı başladı

Ancak hem içerik hem de sisteme erişim yönünden sıkıntılar devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı’nın koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı uzaktan eğitim programı 23 Mart Pazartesi günü başladı. Bugün ise verilen derslerin pazartesi gününün tekrarı olması velilerin tepkisine yol açtı. Eğitimcilere göre sunulan eğitimin eksikleri var.

TRT, EBA TV adında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için üç ayrı kanal oluşturulurken, bu kanallar üzerinden her sınıfa yünelik günde bir saat eğitim veriliyor. Gün boyunca farklı saatlerde derslerin tekrarı da yayınlanıyor.

Ayrıca https://www.eba.gov.tr/ üzerinden kimlik numarası ve sınıf numarasıyla kayıt yapılarak dersler ve diğer içerikler takip edilebiliyor. Öğrencinin kendi öğretmeni, sistem üzerinden izleyeceği içerikleri ve testleri öğrenciye ödev olarak verip takibini yapıyor.

Peki, bu imkandan her çocuk faydalanabiliyor mu? Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’na (Eğitim Sen) göre hayır.

Yararlanamayan çocuklar var

DW Türkçe'ye konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, uzaktan eğitim sürecinden çok sayıda öğrencinin yararlanamadığını söylüyor.