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Uzaktan eğitime siber sapık engeli!

03.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Uzaktan eğitime siber sapık engeli!

Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Zoom programı ile öğrenci isimleriyle derslere dahil olan siber sapıklarsa öğrencilerin eğitim almalarına izin vermiyor.

Bursa'da okullar açıldığından bu yana dijital sapıklar yüzünden ders işleyemeyen okulun öğrencileri, öğretmenleri ve veliler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e kadar şikayet etmelerine rağmen sapıkların önüne geçilemediğinden dert yanıyor. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesinde bir çok okul siber sapıklar yüzünden ders işleyemiyor.

PROGRAMA DAHİL OLUP HAKARET EDİP, CİNSEL İÇERİKLİ HAREKETLER YAPIYORLAR

Öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA üzerinden ders işlemek için zoom programına dahil olan öğretmenler ve öğrenciler okulların açılmasından bu yana dijital sapıkların türlü hakaret ve cinsel içerikli hareketlerine maruz kalıyor.

ÖĞRENCİ İSİMLERİNİ KULLANARAK KÜFÜR EDİYORLAR

Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan sapıklar öğretmen ve öğrencilere ağza alınmayacak küfürler ederken, cinsel içerikli videolar izletiyor. Daha çok 6'ncı sınıfların derslerine dahil olan sapıkların ilk zamanlar şarkı dinlettiklerini belirten veliler ve öğretmenler, son iki haftadır sapıkların çeşitli küfürler edip cinsel içerikli videolar izlettiklerini söyledi. Yaşanan şok edici olayın ardından öğretmenler ve velilerin yine aynı program üzerinden yaptıkları bilgilendirme toplantısına da dahil olan siber zorbaların, öğretmen ve velilere siber polis olduklarını belirtip türlü hakaretlerde bulunmaları herkesi çileden çıkarıyor.

siber

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ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) kadar şikayet etmelerine rağmen sapıkların önüne geçilemediğinden dert yanan veliler, yetkililerin hoş olmayan bu duruma bir an evvel çare bulmalarını istedi.

İHA

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