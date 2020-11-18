Uzaktan eğitimin detayları belli oldu

Buna göre uzaktan eğitim 4 Ocak’a kadar sürecek. Bu süre içinde sınav yapılmayacak. Öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik olarak uygulanan uzaktan eğitim süreciyle ilgili ayrıntılı bir yazılı açıklama yaptı. Buna göre 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime devam edilecek, öğrencilere yıl sonuna kadar 500 bin tablet dağıtılacak.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla yayınlanan açıklamada ayrıca, 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan sınav yapılmayacağı da belirtildi. Açıklamada, sınavlarla ilgili planlamanın salgının seyrine göre gerçekleştirileceğine işaret edilirken, öğrencilerin yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacakları ifade edildi.

Uzaktan eğitimin geniş bir yelpazede uygulanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir."