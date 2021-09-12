Uzaktan Eğitimin Zorlukları

Pandemi boyunca Amerika’daki üniversite öğrencileri uzaktan eğitimde zorlandı. Bu durum, Amerikan üniversitelerindeki yabancı öğrenciler için de aynıydı.

Corona virüsü pandemisi birçok üniversitenin dersleri çevirimiçi yapmasına yol açtı. 2021 akademik yılı başladı ve yeni vaka sayıları da tekrar artışta. Öğrenciler kampüse dönmelerinin bir kez daha ertelenmesinden endişeli.

Jessica Tran, online derslere Vietnam’dan katıldı. Fotoğrafçılık bölümünde olan Tran, eğitimin uzaktan yapılması nedeniyle, alanıyla ilgili ekipmanlarla tecrübe kazanma şansını yakalayamadı: “Bir yıl boyunca uzaktan eğitimde pek bir şey öğrenemediğimi düşünüyorum. Kampüse geri döndüğümüzde mümkün olduğunca fazla ders alıp kaybettiğim zamanı telafi etmek istiyorum.”

Jenny Zhang geçen yıl Columbia Üniversitesi’ndeki derslerine çevirimiçi olarak Çin’den katıldı. Zhang, okul arkadaşlarıyla bağının zayıfladığını hissediyor: “Zoom’da yapılan derslerimde hiç yeni arkadaş edinemedim. Okulun ilk yılında tanıştığım arkadaşlarımın yanı sıra ikinci yılımda da yeni kişilerle tanışmayı umuyordum.”

Birçok üniversite yönetimi, pandemi sürecinde online eğitime hızlı bir şekilde geçiş yapmak zorunda kaldı. Bu da kullanılan teknolojilere alışma konusunda birçok sorunu beraberinde getirdi.

Ze Zheng, “Harika profesörlerimiz var ama hepsinin teknolojiyle arası o kadar iyi değil. Okul çalışanları, öğrenciler, profesörler ve toplum olarak, bu tür durumlarda birbirimizi çok daha iyi destekleyebilmeliyiz” diyor.

New York Staten Island’daki Wagner Üniversitesi’nin online derslerine Afganistan’dan katılan Frozan, iki ülke arasındaki saat farkı nedeniyle diğer öğrencilerle iletişimin de çok kısıtlı kaldığını söylüyor: “Öğrenmek sadece derslere bağlı değil. Öğrenmenin yarısı da sosyal etkileşimlere dayanır ama online derslerde bu mümkün olmuyor elbette.”

