Uzamayan saçları coşturuyor! Mayonez saç maskesi ile kuru, kırık ve uzamayan saçlara veda edin

Kuru, yıpranmış, uçları kırık dolu, uzamayan saçınızı kafanıza çok takıyorsanız size harika bir önerimiz var. Saçlarınızın uzamasını mayonez maskesi tarifini uygulayarak hızlandırabilirsiniz. Daha güçlü ve sağlıklı saçlar için ideal olan mayonez saç maskesinin etkisine inanamayacaksınız.

Kimyasal içerikle dolu kozmetik ürünlere çuvalla para vermek yerine her evde bulunan malzemelerle kendi saç maskenizi yapabilirsiniz. Mayonez maskesi içinde yer alan saçı nemlendiren birçok yağ ve proteinle, içinde yer alan yumurta sayesinde saçı güçlendirmesi, uzatması ve beslemesiyle çok doğal ve ekonomik bir alternatif.

SAÇ UZATAN MAYONEZ MASKESİ TARİFİ

Öncelikle mayonezin ev yapımı olması daha fazla fayda sağlayacaktır.

Mayonez maskesi malzemeler:

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

1 adet yumurta (arzuya göre)

Mayonez maskesi nasıl hazırlanır?

Yumurta dışındaki malzemeleri bir kapta karıştırın.

En son yumurtayı karışıma yedirerek maskenizi hazırlayın.

MAYONEZ MASKESİ SAÇA NASIL UYGULANIR?

Saçınızı hafif nemlendirin.

Hazırladığınız mayonez maskesini köklerden uçlara doğru olacak şekilde saçınıza yedirin.

Saçınıza bone takarak 30 dakika bu şekilde bekletin.

30 dakika sonunda saçınızı şampuan ve su ile yıkayarak temizleyin.

Vitamin ve omega yağı içeren bu mayonez saç maskesini ayda 1 kez kullanabilirsiniz. Eğer saçlarınız kuruysa ayda 2 kez de yapabilirsiniz.

MAYONEZİN SAÇA FAYDASI

Saçı nemlendiriyor, kuru saçları canlandırıyor

Saçın sağlıklı pH dengesine ulaşmasını sağlıyor

Saç kırılmalarını önlüyor

Saça parlaklık kazandırıyor

Saçın hızlı uzamasına yardımcı olur



