Uzamayan saçları coşturuyor! Mayonez saç maskesi ile kuru, kırık ve uzamayan saçlara veda edin

Kuru, yıpranmış, uçları kırık dolu, uzamayan saçınızı kafanıza çok takıyorsanız size harika bir önerimiz var. Saçlarınızın uzamasını mayonez maskesi tarifini uygulayarak hızlandırabilirsiniz. Daha güçlü ve sağlıklı saçlar için ideal olan mayonez saç maskesinin etkisine inanamayacaksınız.
Kimyasal içerikle dolu kozmetik ürünlere çuvalla para vermek yerine her evde bulunan malzemelerle kendi saç maskenizi yapabilirsiniz. Mayonez maskesi içinde yer alan saçı nemlendiren birçok yağ ve proteinle, içinde yer alan yumurta sayesinde saçı güçlendirmesi, uzatması ve beslemesiyle çok doğal ve ekonomik bir alternatif.
Öncelikle mayonezin ev yapımı olması daha fazla fayda sağlayacaktır.
Mayonez maskesi malzemeler:
Mayonez maskesi nasıl hazırlanır?
Vitamin ve omega yağı içeren bu mayonez saç maskesini ayda 1 kez kullanabilirsiniz. Eğer saçlarınız kuruysa ayda 2 kez de yapabilirsiniz.
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