'Uzatmalı' koronavirüs: 'Covid-sonrası' komplikasyonlar vakaların en çok görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan'da kaygı yaratıyor

Sonraki bir ayı evinde kalarak, ilaçlar alarak geçiren Ketkar, "Çok fazla hareket edemiyordum. Bacaklarım sürekli ağrıyordu ve günlük işleri halletmekte zorlanıyordum. Kabus gibiydi" diyor.

Dr. Pinto, parçaların ayrılıp vücut içinde hareket ederek akciğerlere kadar ulaşabildiğini ve kan damarlarını tıkayabildiğini anlattı. Zamanında teşhis konamadığında ve tedavi edilmediğinde bu rahatsızlık hayati tehlike oluşturabiliyor.

Dr. Pinto, Covid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan iltihabın ven trombozuna neden olduğunu söyledi. Ven trombozu, genelde bacaklarda oluşan kan pıhtılarından kaynaklanıyor.

Yaşadığı apartmanda asansör olmadığı için üçüncü kata kadar birilerinin yardımıyla çıkabildi.

Hindistan'da 60 yaşındaki Milind Ketkar, Covid-19 tedavisi için hastanede geçirdiği yaklaşık bir ayın sonunda kötü günlerin geride kaldığını düşünüyordu.

Sosyal medyada binlerce kişiyi inceleyen Dr. Lambert, aşırı yorgunluk, nefessizlik ve hatta saç dökülmesi gibi Covid-sonrası komplikasyonlardan şikayetçi olanların sayısının kaygı verici boyutlara ulaştığını tespit etmişti.

Hindistan, dünyada koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ikinci ülke. Son haftalarda günlük vaka sayısı ortalama 90 bindi.

Covid sonrası bakıma dair farkındalık ve bilinç kritik önemde. Hala koronavirüsün yayılmasını kontrol almakta zorlanan Hindistan'da ise Covid sonrası bakıma henüz yeteri kadar odaklanılamıyor.

Bu sorunlar genelde 'uzatmalı Covid' olarak tanımlanıyor.

Tromboz yaygın bir rahatsızlık. Uzmanlara göre ağır koronavirüs hastalarının %30'unda görülüyor.

Ketkar, dünyanın dört bir yanında Covid-19 tedavisi sonrası komplikasyonları yaşayan on binlerce kişiden biri.

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de birkaç hafta sonra kendi araştırma sonuçlarını açıkladı. Rapora göre incelenen bu hastaların en az %35'inin Covid öncesi sağlıklarına kavuşamadıkları görüldü.

İşe dönmek zorlaşıyor

Covid sonrası komplikasyonlar hastalığı ağır geçirenlerde daha yaygın. Ama Dr. Lambert, hastaneye kaldırılmalarına gerek olmayan çok sayıda Covid hastasının da tamamen iyileşemediğini söyledi.

Ama dünya genelinde uzmanlar, Covid-19'un uzun vadedeki etkilerine ilişkin değerlendirme yapmanın henüz erken olduğu uyarısını yapıyor.

Liverpool Tropik Tıp Enstitüsü'nden Dr. Paul Garner, aylardır Covid-sonrası komplikasyonlardan şikayetçi. Deneyimlerini British Medical Journal adlı tıp dergisine yazdı.

Yaşadığı kronik yorgunluğun kendisini 'aşırı derecede kaygılandırdığını' söyleyen Dr. Garner, "Covid-19'a yakalanmak zaten yeterince şok ediciydi, o zamanlar aylarca bununla uğraşacağımı bilmiyordum" dedi.

Dr. Garner, çalışanların durumu anlayışla karşıladıkları ve işle ilgili kaygılanmasına gerek kalmadığı için 'şanslı' olduğunu söyledi.