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  4. Uzay ajansı devreye girdi! Kenya'da gökyüzünden 500 kilogram ağırlığında metalik cisim düştü

Uzay ajansı devreye girdi! Kenya'da gökyüzünden 500 kilogram ağırlığında metalik cisim düştü

03.01.2025 23:49
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Köylüler neye uğradığını şaşırdı. Kenya'da köye 500 kiloluk metalik cisim düştü. Kenya Uzay Ajansı, Makueni bölgesine bağlı Mukuku köyüne düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki metalik cisimle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Uzay ajansı devreye girdi! Kenya'da gökyüzünden 500 kilogram ağırlığında metalik cisim düştü

Kenya Uzay Ajansı, Makueni bölgesine bağlı Mukuku köyüne düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki metalik cisimle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Ajanstan yapılan açıklamada, 2,4 metre genişliğinde ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında, halka görünümündeki cismin 30 Aralık Pazartesi günü gökyüzünden Mukuku köyüne düştüğü belirtildi.

ACİL TEHDİT OLUŞTURMUYOR!

Cismin rokete ait olduğu, güvenlik açısından acil tehdit oluşturmadığı ifade edildi.

Açıklamada, metalik cismin incelemeye alındığı belirtilerek, "Ön değerlendirmeler, düşen cismin fırlatma aracının (roket) ayırma halkası olduğunu gösteriyor." bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilisi Julius Rotich, Ajans ekibi ve yerel yetkililerin pazartesi günü bölgeye vardıklarında cismin hala sıcak ve yeni düşmüş olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
uzay Araç
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