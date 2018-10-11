Uzay Aracı Arıza Yaptı Astronotlar Kurtuldu

Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan Nick Hague'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak olan Soyuz roketinin fırlatılışında arıza meydana geldi.

Kazakistan’daki kazada arıza taşıyıcı bölümünde yaşandı. Paraşütle atlamayı başaran kozmonot Ovçinin ve astronot Hague’in sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Açıklamada ikilinin yaralanmadığı da belirtildi.

Kaza sonrası Rusya, tüm insanlı uzay faaliyetlerini durdurdu.

