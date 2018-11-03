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Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 11 yıldır uzayda bulunan Dawn ile iletişim kesildi.

Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi

NASA'dan yapılan açıklamada, Kepler Teleskobu'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrılmasından hemen sonra, bir süredir yakıtının azaldığı bilinen asteroit kuşağındaki Dawn'un bu hafta komuta merkeziyle iletişiminin kesildiği belirtildi.

Hem Kepler'in hem de üç iyon motorla ilerleyen 11 yaşındaki Dawn'un, tahmin edilenden daha uzun süre görev yaptığı ifade edildi. Dawn, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracı olmuştu.

Uzay aracı, Vesta asteroidinin etrafında döndükten sonra cüce gezegen Ceres'in yörüngesine girmiş, çektiği fotoğraflar Güneş Sistemi'nin gelişimi ve tarihine ışık tutmuştu.

Dawn uzay aracı hakkında

Dawn uzay aracı asteroit kuşağında yer alan 4 Vesta ve Ceres adlı iki proto-gezegen üzerinde araştırma yapmak için tasarlanmış bir uzay sondasıdır. Araç 27 Eylül 2007 tarihinde fırlatılmış olup 6 Mart 2015 tarihi itibarı ile Ceres'in yörüngesine girmiştir. Dawn bir cüce gezegeni araştıran ilk uzay sondasıdır. Dawn güç kaynağı olarak NASA tarafından geliştirilen NSTAR iyon motoru kullanmaktadır.

Kaynak: Teknolojioku

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