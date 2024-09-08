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Uzay aracı Starliner Dünya'ya döndü ancak astronotlar uzayda mahsur kaldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.09.2024 10:21
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Haziran ayında fırlatılan uzay aracı Starliner, uzayda arızalandı. Araç, ABD'nin New Mexico eyaletine astronotsuz olarak iniş yaptı. Yıllarca gecikmeni ardından Haziran ayında bir haftalık görev için yola çıkan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, aylardır uzayda mahsur kaldı.

Yıllar süren gecikmelerin ardından araç, Haziran ayında yaklaşık bir hafta sürecek bir test görevi için fırlatılmıştı. Boeing'in uzay aracı Starliner, NASA'nın çok riskli olduğuna karar vermesinin ardından, Dünya'ya dönüşünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar olmadan gerçekleştirdi.
Starliner'ın Uzay istasyonu'na kilitlenmesi sırasında 28 manevra iticisinden beşinin arızalandığı açıklandı.

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RAKİP FİRMA İLE GERİ DÖNECEKLER

VOA Türkçe'nin aktardığı habere göre, ISS'ye giderken beklenmedik itici arızaları ve helyum sızıntıları bu planları raydan çıkardı ve NASA nihayetinde mürettebattaki Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, rakip SpaceX’in Crew Dragon aracı ile geri getirmenin daha güvenli olduğuna karar verdi.
Boeing kapsülü ABD’nin New Mexico eyaletindeki White Sands Uzay Limanı'na yumuşak bir iniş yaptı. Kapsülün inişi paraşütlerle yavaşlatıldı ve hava yastıklarıyla desteklendi. İniş, kapsülün ISS’ten ayrılmasından yaklaşık altı saat sonra tamamlanmış oldu.

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AÇIKLAMA GELDİ

NASA'nın uçuş sonrası düzenlediği basın toplantısında Boeing temsilcilerinin basın toplantısında yer almaması dikkat çekti.
Toplantıda konuşan NASA'nın ticari mürettebat programının yöneticisi Steve Stich, “Tam isabet bir iniş oldu. Özellikle giriş neredeyse kusursuzdu” dedi. Stich diğer taraftan, yeni bir iticinin arızalanması ve yönlendirme sisteminin geçici olarak kaybedilmesi dahil olmak üzere bazı yeni sorunların ortaya çıktığını da kabul etti.
Starliner programı, 2019'daki ilk mürettebatsız test uçuşu sırasında kapsülün ISS ile buluşmasını engelleyen bir yazılım hatasından, 2022'deki ikinci testten sonra kabinde yanıcı bant bulunmasına ve mevcut sorunlara kadar çok sayıda aksaklıkla karşılaştı.

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Astronot Dünya NASA abd
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