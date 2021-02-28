HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

28.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Dün gece Türkiye’nin birçok ilinden gözlenen doğa olayı hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mesut Yılmaz, “Aslında bu çok olağan bir şey. Bizim her yıl birkaç kez karşılaştığımız bir durum. Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor“ dedi.

Dün gece saat 22.50 sıralarında Türkiye genelinde gökyüzünde bir cismin kısa bir süre parlaması ve ardından yok olması, gören vatandaşlarda panik ve merak oluşturdu. Bu olayın ardından vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinden ’meteor düştü’ iddialarını öne sürdü.

Gece gündüze döndü! Doğu Karadeniz'de düşen meteor böyle görüntülendiGece gündüze döndü! Doğu Karadeniz'de düşen meteor böyle görüntülendi

"HER YIL KARŞILAŞIYORUZ"

Konuyla ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, “Evet videosunu izledim ben de. Aslında bu çok olağan bir şey. Bizim her yıl birkaç kez karşılaştığımız bir durum. Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor. Hatta bazen yanarken ciddi bir patlama da gerçekleştiriyor. Ani bir patlama oluşuyor. Aslında gördüğümüz şey küçük bir gök cisminin, bir parçacığın bizim yer atmosferine girmesi olayıdır” diye konuştu.

"SIK SIK GÖREBİLECEĞİMİZ BİR DURUM"

Şu an için bir tehlike olmadığını, korkulmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, “Şu an için korkulacak bir şey yok. Zaten bilim insanları bu tür gök cisimlerini takip ediyorlar. Özellikle potansiyel tehlike oluşturabilecek gök cisimlerini sürekli takipteler. Ama bunun gibi olaylar sık sık oluyor zaten. Yıl içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde her zaman olağan bir şey. 1 yıl içerisinde yüzde 30 ihtimalle bunu sık sık görebileceğimiz bir durum. Bu yüzden çok da korkulacak bir durum değil. Bunlar zaten yer atmosferinde sürtünüp yandığı için yeryüzüne çok fazla ulaşmıyorlar. Dolayısıyla insanlar için herhangi bir ciddi bir tehlike oluşturmuyorlar” ifadelerini kullandı.

cdd311d5-b7f2-4867-aad8-7e4a75de975e

"ŞU ANDA TEHDİT YOK"

Doç. Dr. Yılmaz, dünyanın asteroid kuşağında 2 bine yakın gök cismi olduğunu anımsatarak, “Şu an gelecekte bir tehlike yok. Bilim insanları bunların takiplerine devam ediyorlar. Ama bizim özellikle 2 bine yakın gök cismi var asteroid kuşağında bulunan. Bunlar Dünya için potansiyel tehlikeli nesneler ama bu nesneler sürekli olarak gözlemleniyor, onların yörüngeleri sürekli hesaplanıyor, sürekli güncelleniyor. Bu hesaplamalar, güncellemeler sonucunda şu an için gelecekte bu cisimlerin Dünya’ya tehdit oluşturabilecek boyutta bir şey gözükmüyor” şeklinde konuştu.

"TEDBİR ALMAMIZA İZİN VERİYORLAR"

Ankara Üniversitesi Rasathanesi’nde teleskoplarla bu tür gök cisimlerini gözlediklerinin altını çizen Yılmaz, “Buradaki amaç şu; gelecekte Dünya’ya gerçekten potansiyel tehlike oluşturabilecek bir gök cisminin yörüngesini tespit etmek. Dolayısıyla yerden yaptığımız gözlemler, bu anlamda bize gelecekte yörüngelerini kestirme imkanı veriyor. Eğer bir şekilde Dünya’ya yaklaşma potansiyeli sahip olursa da bizim çok önceden tedbir almamıza da izin veriyorlar” açıklamasında bulundu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Bilim insanları açıkladı: Kuzey Avrupa donacakBilim insanları açıkladı: Kuzey Avrupa donacak
Allahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının faziletiAllahümme Salli ve Allahümme Barik dualarının fazileti

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Dedesinin olduğunu tesadüfen öğrendi! Bir ilçe karıştı

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: Kuzey Avrupa giderek soğuyacak

Bilim insanları açıkladı: Kuzey Avrupa donacak

Bursa'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkutan yangın! Duman gökyüzünü kapladı

Bıçaklanan gence ilk müdahaleyi sığındığı oto lastikçi yaptı

Kanlar içinde dükkana sığındı

Silivri'de dehşet: Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

Türkiye'de etkili olan çöl tozu virüs taşır mı? Prof. Dr. Toros açıkladı

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Bu mahallenin bir benzeri daha yok! Düğmeli binalar koruma altında

Bu binayı gören tekrar tekrar bakıyor! Üzerindeki ahşaplar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.