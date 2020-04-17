Uzay istasyonunda koronavirüs alarmı

Ilk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüsten etkilenmeyen ülke neredeyse kalmadı.

2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgın esnasında bulunulacak en güvenli yer gezegenimizin yörüngeside bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olarak belirtiliyordu.

Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre uzay istasyonunda koronavirüs endişesi yaşanıyor. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin koronavirüs test pozitif çıktı.

Aynı habere göre astronotların ISS’ye gitmek için bulundukları Kazakistan’daki tesiste bulunan Evgeniy Mikrin’in koronavirüs testinin pozitif çıkması virüsün astronotlara da bulaşmış olma ihtimalini gündeme getirdi.

9 Nisan’daki uçuş öncesi Mirkin’in sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak astronotlar ile yakın temasta bulunması bu olasılığı bir hayli yükseltiyor.

Daha önce konu ile ilgili ABD’de yapılan bir araştırmada ISS’nin salgına karşı en güvenli yer olduğu bilgisinin altı çizilmişti.Bunun sebebi ise uygulanan katı kurallar olarak gösterilmişti.