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Uzay istasyonunda koronavirüs alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte seyreden uzay istasyonu ISS’de koronavirüs endişesi yaşanıyor. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin koronavirüs test pozitif çıktı.

Uzay istasyonunda koronavirüs alarmı

Ilk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün küresel bir salgına dönüşen koronavirüsten etkilenmeyen ülke neredeyse kalmadı.

2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgın esnasında bulunulacak en güvenli yer gezegenimizin yörüngeside bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olarak belirtiliyordu.

Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre uzay istasyonunda koronavirüs endişesi yaşanıyor. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin koronavirüs test pozitif çıktı.

Aynı habere göre astronotların ISS’ye gitmek için bulundukları Kazakistan’daki tesiste bulunan Evgeniy Mikrin’in koronavirüs testinin pozitif çıkması virüsün astronotlara da bulaşmış olma ihtimalini gündeme getirdi.

9 Nisan’daki uçuş öncesi Mirkin’in sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak astronotlar ile yakın temasta bulunması bu olasılığı bir hayli yükseltiyor.

Daha önce konu ile ilgili ABD’de yapılan bir araştırmada ISS’nin salgına karşı en güvenli yer olduğu bilgisinin altı çizilmişti.Bunun sebebi ise uygulanan katı kurallar olarak gösterilmişti.

ABD’de bulunan Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki BioServe Uzay Teknolojileri'nde araştırmacı Luis Zea, uyguladıkları kontrollerin herhangi bir salgının gerçekleşmesini engellediğini söylemişti.

Ekibin ISS’ye gönderilmeden önce karantinaya alındığını ve muhtemel belirtiler için tetkik edilip çeşitli testlere tabi tutulduğunun altını çizen bilim insanı “Uluslararası Uzay İstasyonu muhtemelen en güvenli yerlerden biri” demişti.


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