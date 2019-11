Uzay macerası için İzmir'e akın ediyorlar

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- DÜNYANIN iki uzay kampından biri olan İzmir'deki 'Uzay Kampı Türkiye', yeni sezonunda da katılımcılara unutulmaz deneyim yaşatmaya devam ediyor. Teleskopla gökyüzünü inceleyen, ay yürüyüşü yapan ve simülatörleri kullanan çocuklar, kampta kendilerini astronot gibi hissetme fırsatı buluyor. Dünyanın dört bir yanından uzay meraklılarını ağırladıklarını söyleyen Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Kampa katılan okulların her sene öğrenci sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Pakistan'dan, Hindistan'dan birçok okulumuz kamp programı için rezervasyon yaptırıyor. Aynı zamanda yaptığımız anketlerde yüzde 95 memnuniyet oranına ulaşıyoruz" dedi.

İzmir'de Ege Serbest Bölgesi'nde kurulu olan Uzay Kampı Türkiye, yaz tatili sonrasında yeni sezonunda da 7-18 yaş arasındaki katılımcılara unutulmaz bir uzay deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Topraksız tarım, uzay giysileri, Mars turu, Discovery Uzay Mekiği, yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay istasyonunun bulunduğu alanda teleskopla gökyüzünü inceleyen, ay yürüyüşü yapan ve simülatörleri kullanan çocuklar, kampta kendilerini tıpkı bir astronot gibi hissetme fırsatı buluyor. Dünyanın iki uzay kampından biri olan İzmir'deki kampta, çocuklar sihirli kürede güneş sistemi, dijital planetaryumda konum astronomisi, gök atlası yapımı atölyesi ve teleskopla gezegen ve yıldız gözlemi etkinliklerine katılma fırsatı buluyor.

Bu benzersiz deneyim için dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırladıklarını söyleyen Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Sunduğumuz program içeriği öğrencilerin hem fen, matematik ve uzay bilimleri alanında bilinçlenmesine katkıda bulunuyor hem de bireysel gelişimlerine kazanımlar sağlıyor. Kısa süreli programlara katılan öğrencilerimizle yaptığımız anketler sonucunda yüzde 95 memnuniyet oranına ulaşıyoruz. Öyle ki programdan ayrılmadan önce okul gruplarımız bir sonraki sene için tekrar rezervasyon yaptırıyor. Katılan okulların her sene öğrenci sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Öğretmenler ise çocukların derslerine olumlu katkıda bulunduğunu bizlere iletiyor. Türkiye'nin her yerinden birbirinden referans sağlayarak okullar uzay kampını ziyaret ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Pakistan'dan, Hindistan'dan birçok okulumuz kamp programı için rezervasyon yaptırıyor" diye konuştu.

'YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP ÇOK FAZLA'

Kampta uzay bilimleri ve teknolojileri alanında uygulamalı eğitimler verildiğini söyleyen Aday, "Öğrenciler 1 buçuk günden başlayan programlardan, 6 günlük programlara kadar astronotların ne tür eğitimlerden geçtiklerini uygulamalı olarak görüyorlar. Astronotların kullandıkları araçlara benzer araçları kullanarak okulda gördükleri konuları destekleyecek eğitime sahip oluyorlar. İngilizce dilinde sunduğumuz programlarda farklı ülke ve kültürlerden gelen öğrencilerle bir arada olma fırsatı buluyorlar. Uzay bilimleri ve geleceğin teknolojisi konuları hakkında fikir sahibi oluyorlar. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok sayıda talep alıyoruz" dedi.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ İNTERAKTİF EĞİTİM İSTASYONLARI BULUNUYOR

Uzay kampında astronotların uzaya gitmeden ne tür aşamalardan geçtiğini simülatörlerle anlatıldığını söyleyen Aday, "Ayda nasıl yürünür, yürümeden önce nelere dikkat edilir öğrenciler simülatörlerle bu konular hakkında bilgi sahibi oluyor. Program içeriğinde uzay mekiği uçuş görevi çok önemli bir kısmını kapsıyor. Öğrenciler uzaya giden, dünyanın etrafında dönüp tekrar geri dönen astronotların neleri deneyimlediğini bire bir göreme fırsatı buluyorlar. Sürtünmesiz ortamda hareket etmeyi anlatan simülatörde, Newton'un hareket yasalarını öğretiyoruz. Gece teleskopla gözlem yaptığımız bir gözlemevimiz var. Öğrenciler dijital ortamda teleskopla gökyüzü gözlemi yapıyor. Çocukların fen ve uzay bilimlerine ilgisini arttıracak birbirinden ilginç interaktif eğitim istasyonumuz var" diye konuştu.

'KENDİMİ UZAYDA GİBİ HİSSETTİM'

Yer-yön simülatörünü deneyimleyen kamp öğrencilerinden 12 yaşındaki Murat Emre Yeşilsert, "Simülatör çok eğlenceliydi. Baş döndürücü görünüyordu ama başım dönmedi. Kendimi düşen bir uçaktaymışım ve hiç kontrol edemeden takla atıyormuşum gibi hissettim. Uzay kampına daha önce gelmemiştim. Burada uzayla ilgili birçok simülatör var. Ben de uzaya meraklıyım ve babamla birlikte teleskoptan uzaya bakıp takımyıldızlarını gözlemliyorum" dedi.

Uzaya ilgisi olduğunu belirten kamp öğrencilerinden 11 yaşındaki Sarp Ünal, "Eskiden uzay istasyonunda yapılan sporları test etmek için bir simülasyon vardı. En çok bu simülasyonu beğendim. Çok eğlenceliydi. Burada kendimi uzaydaymış gibi hissettim. İstediğimiz gezegeni yapabildiğimiz büyülü bir gezegen vardı" diye konuştu.

