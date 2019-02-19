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Uzay turistlerine güzel haber: ISS'te 2 kişilik yer açıldı

19.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Uzay turistleri gelecek iki yıl içinde tekrar Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'e uçabilecekler.

Uzaya seyahat için iki kişilik yer açıldığı bildirildi.Rus Uzay Ajansı Roskosmos'dan yapılan açıklamada uzaya seyahat için iki kişilik yer açıldığı bildirildi. Seyahatin 2021'in sonunda yapılacağı açıklandı ancak net bir tarih verilmedi.

Roskosmos ve ABD'li Space Adventures şirketi arasında konu ile ilgili bir anlaşma imzalandığı ve Soyuz roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) iki kişinin götürülebileceği bildirildi. Space Adventures'ın web sitesine göre şirket şimdiye kadar uzaya sekiz tane özel uçuş organize etti. ISS uzay istasyonuna bu tür seyahatler 2001 yılında beri yapılıyor. Ancak uzay yolculukları turistler için son derecede pahalı.

Uzaya giden ilk turist Dennis Tito 20 milyon dolar ödemişti. Amerikan uzay ajansı NASA'ya göre istasyonun şimdiye kadar çoğu astranot 150 ziyaretçisi oldu. Roskosmos'un açıklamasına göre uzay istasyonunu bugüne kadar uzay turizmi kapsamında yedi kişi ziyaret etti.

Virgin Galactic uzay şirketinin sahibi Richard Branson'ın dünyanın ilk ticari uzay gemisi SpaceShipTwo geçen ay ABD'nin California eyaletindeki Mojave Hava ve Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmiş ve başarılı bir şekilde dünyaya geri dönmüştü.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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