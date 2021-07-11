Uzay Turizmi İçin Önemli Gün

New Mexico’dan havalanacak uzay aracında Branson’a iki pilot ve şirketin diğer üç çalışanı eşlik edecek.

Yerel saatle sabah 7’de gerçekleşmesi beklenen yolculuk hava şartları nedeniyle bir süre ertelendi ama şartlar izin verirse yolculuğun bugün yapılması bekleniyor.

Planlarda bir sorun olmaması durumunda Branson ve ekibi dünya yüzeyinin 70 km üzerine çıkacak. Bu yükseklik, dünya atmosferinin sona erdiği ve uzayın başladığı yükseklik olarak niteleniyor.

Uzay aracı içindekiler için birkaç dakika yer çekimi olmayacak ve ardından uzay aracı geri dönüş yolculuğuna başlayacak.

Uçuşun 90 dakika sürmesi bekleniyor.

Bunun ardından da şirketin yılın ilerleyen döneminde ilk müşterilerine bu yolculuğu yaptırmadan önce iki test uçuşu daha yapması bekleniyor. Şirketin amacı 2023 yılından itibaren her yıl 100 uçuş gerçekleştirmek.

Yolcuların her bir koltuk için 300 ile 400 bin dolar arasında bir ücret ödemesi bekleniyor.

Jeff Bezos ve Elon Musk da uzay yolculuğu için şirket kuran isimler. Bezos’un da kurduğu şirkete ait uzay aracıyla ay sonunda aynı yolculuğu yapması bekleniyor.

