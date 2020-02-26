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Uzay turizmi için Virgin Galactic'e rekor başvuru! Yapım aşaması hızlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2020 05:52 | Son Güncelleme

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in, ilk başarılı test uçuşundan bu yana yaklaşık 8 bin rezervasyon aldığı belirtilerek, bilet satışlarını tekrar başlatacağı açıklandı. Şirket Müdürü Attenborough, 'Uzay Gemisi 2' isimli aracın uçuş hazırlıkları için New Mexico'daki fırlatma üssüne taşındığını, 2 aracın daha yapımına hızla devam edildiğini kaydetti.

Uzay turizmi için Virgin Galactic'e rekor başvuru! Yapım aşaması hızlandı

İngiliz şirketi Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, bugünden itibaren uzay yolculuğu kayıtlarının tekrar kabul edileceği bildirildi. İsteyenlerin internet üzerinden 1000 dolar karşılığında rezervasyon yaptırabilecekleri bilgisi verilerek, iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Virgin Galactic Ticari Müdürü Stephen Attenborough, talebin artmasının teşvik edici olduğunu vurguladı. Attenborough, 'Uzay Gemisi 2' isimli aracın uçuş hazırlıkları için New Mexico'daki fırlatma üssüne taşındığını, 2 aracın daha yapımına hızla devam edildiğini kaydetti.

HEDEF 80 KİLOMETRE YÜKSEKLİK

Şu ana kadar yaklaşık 8 bin rezervasyon alan ve 6 kişilik kabinlerde yolcuları uzaya taşımaya hazırlanan Virgin Galactic, 80 kilometre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bulunduğu yüksekliğin iki katı olan bu mesafeden dünyanın büyük bir bölümünün görülebileceği belirtiliyor.

Şirket tarafından 2018 Aralık'ta atmosferde 82 kilometre yüksekliğe çıkılarak uzaya başarılı bir test uçuşu gerçekleştirildiği duyurulmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ISS Stephen Attenborough uzay turizmi Virgin Galactic

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