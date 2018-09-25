Uzay ve havacılık tutkunlarından, GUHEM maketine yoğun ilgi

BURSA, (DHA)- GÖKMEN Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e damgasını vurdu. Festivalde, GUHEM maketi uzay ve havacılık tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bilim merkezleri ve paydaşları tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i yaklaşık 550 bin kişi ziyaret etti. İstanbul'daki 3'üncü havalimanının ev sahipliği yaptığı festival, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle yapımı devam eden GUHEM'in maketi de büyük ilgi gördü. Festivalde, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin standını ve kendi ürettiği deney düzeneklerini çok sayıda kişi ziyaret edip inceledi. Stanttaki GUHEM bölümü de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

'İSABETLİ BİR PROJE'

İstanbul'da yaşayan Barış Yılmaz, GUHEM projesinin özellikle gençlerin uzay ve havacılık alanında farkındalığını artıracağını söyledi. GUHEM projesi tamamlandığında Bursa'ya gelerek bizzat merkezi ziyaret etmek istediğini ifade eden Yılmaz, "GUHEM'in üretim ve ihracat merkezi, Bursa'ya yakışan bir merkez olacağına inanıyorum" dedi.

'DEĞER KATACAK'

Bursa'dan festivale katılan Selim Akın da GUHEM projesini TEKNOFEST'te gördüğünde Bursa adına gururlandığını söyledi. GUHEM'in Bursa için bir şans olduğunu kaydeden Akın, "BTSO ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü projeden dolayı teşekkür ediyorum. İlk duyduğumda proje beni heyecanlandırmıştı. Yakında açılacak merkezin Bursa'ya büyük değer katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ OLMA YOLUNDA

GUHEM tamamlandığında dünyada ilk 5'te, Avrupa'nın ise en iyi uzay temalı merkezi olması hedefleniyor. 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden GUHEM, yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisi ve farkındalığını artıracak. Yaklaşık 150'nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak. 'Uzay katı' diye adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak.

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