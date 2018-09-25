HABER

Uzay ve havacılık tutkunlarından, GUHEM maketine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

GÖKMEN Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e damgasını vurdu.

Uzay ve havacılık tutkunlarından, GUHEM maketine yoğun ilgi

BURSA, (DHA)- GÖKMEN Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e damgasını vurdu. Festivalde, GUHEM maketi uzay ve havacılık tutkunlarından yoğun ilgi gördü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bilim merkezleri ve paydaşları tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i yaklaşık 550 bin kişi ziyaret etti. İstanbul'daki 3'üncü havalimanının ev sahipliği yaptığı festival, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle yapımı devam eden GUHEM'in maketi de büyük ilgi gördü. Festivalde, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin standını ve kendi ürettiği deney düzeneklerini çok sayıda kişi ziyaret edip inceledi. Stanttaki GUHEM bölümü de ziyaretçilerin beğenisini topladı.
'İSABETLİ BİR PROJE'
İstanbul'da yaşayan Barış Yılmaz, GUHEM projesinin özellikle gençlerin uzay ve havacılık alanında farkındalığını artıracağını söyledi. GUHEM projesi tamamlandığında Bursa'ya gelerek bizzat merkezi ziyaret etmek istediğini ifade eden Yılmaz, "GUHEM'in üretim ve ihracat merkezi, Bursa'ya yakışan bir merkez olacağına inanıyorum" dedi.
'DEĞER KATACAK'
Bursa'dan festivale katılan Selim Akın da GUHEM projesini TEKNOFEST'te gördüğünde Bursa adına gururlandığını söyledi. GUHEM'in Bursa için bir şans olduğunu kaydeden Akın, "BTSO ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü projeden dolayı teşekkür ediyorum. İlk duyduğumda proje beni heyecanlandırmıştı. Yakında açılacak merkezin Bursa'ya büyük değer katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'NIN EN İYİSİ OLMA YOLUNDA
GUHEM tamamlandığında dünyada ilk 5'te, Avrupa'nın ise en iyi uzay temalı merkezi olması hedefleniyor. 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden GUHEM, yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisi ve farkındalığını artıracak. Yaklaşık 150'nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak. 'Uzay katı' diye adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak.

FOTOĞRAFLI

Uzay ve havacılık tutkunlarından, GUHEM maketine yoğun ilgiUzay ve havacılık tutkunlarından, GUHEM maketine yoğun ilgi

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Bolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı yavaşlattıBolu Dağı'nda yağmur ve sis ulaşımı yavaşlattı
2 kez saldırıya uğrayan İYİ Parti İl Başkanı Özdal: Şiddetten yana değiliz2 kez saldırıya uğrayan İYİ Parti İl Başkanı Özdal: Şiddetten yana değiliz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.