Uzay yarışı sürüyor: Çin bunu ilk kez yapacak!

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), yarın Şıncou-16 mekiği ile uzay istasyonuna yollanacak yeni taykonot ekibini tanıttı.

ÇİN'İN UZAYA YOLLADIĞI İLK SİVİL OLACAK

Uzay istasyonuna yapılacak beşinci insanlı seferde taykonotlar Cing Haypıng, Cu Yangcu ve Gui Hayçao'nun yer alacağı bildirildi.

Pekin Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi olarak bilinen Beyhang Üniversitesi'nde uzay mühendisliği profesörü olan Gui, Çin'in uzaya yolladığı ilk sivil olacak.

Çin uzay programında bugüne dek yalnızca Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nden seçilen taykonotlar görev almıştı.

Uzay mekiği dinamiği ve yük taşıma konusunda uzman olan Gui'nin, bilimsel deneyleri için kullanılacak malzeme ve donanımların yörüngedeki işleyişinden sorumlu olacağı belirtildi.

Seferin komutanlığını üstlenecek Cing, daha önce Şıncou-7, Şıncou-9 ve Şıncou-11 görevlerinde yer almış tecrübeli bir isim olarak biliniyor.

Tümgeneral rütbesindeki bir asker olan 56 yaşındaki Cing, Çinli taykonotlar arasında dördüncü kez uzaya çıkan ilk kişi olacak.

Ekipteki diğer asker Cu ise ilk kez katılacağı uzay seferinde uçuş mühendisi ve operatör görevini üstlenecek.

Taykonotları uzay istasyonuna taşıyacak Şıncou-16 mekiği, yarın Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak. (AA)

