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Uzay yarışını kızıştıran Çin durmuyor! Rekor kırdı

27.02.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay çalışmaları ile son dönemde adından söz ettiren Çin, Gobi Çölü ve Haynan Adası'ndaki merkezlerden uzaya uydular fırlattı. Haynan Adası'ndaki fırlatış ise Çin'de tek bir roketle en fazla uzay aracının taşındığı fırlatış oldu ve böylece bir rekora imza atıldı.

Uzay yarışını kızıştıran Çin durmuyor! Rekor kırdı

Çin, Gobi Çölü ve Haynan Adası'ndaki merkezlerden uzaya uydular yolladı. Sabah saatlerinde ilk olarak yer gözlem uydusu L-SAR 01B, ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle uzaya gönderildi.

"SENTETİK AÇIKLIK RADARI"

Çin Ulusal Uzay İdaresinin yaptığı açıklamada, "sentetik açıklık radarı" (SAR) adı verilen donanımı sayesinde yeryüzüne ilettiği elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayabilen uydunun, jeolojik çevre, toprak kayması ve deprem gözlemlerinde kullanılacağı belirtildi.

L-SAR 01A uydusu ile ikili işlev yerine getirecek uydunun kaynak tespiti, haritalandırma, ormancılık ile afet önleme ve yardım faaliyetlerine destek sağlayacağı kaydedildi.

Çin-1

Uydunun, jeolojik çevre, toprak kayması ve deprem gözlemlerinde kullanılacağı belirtildi.

L-SAR 01A uydusu, 26 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

REKOR SAYIDA UYDUYU UZAYA TAŞIDI

Bugünkü diğer fırlatışta, 22 adet uzaktan algılama uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 8 taşıyıcı roketi ile Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden uzaya yollandı.

Bu Çin'de tek bir roketle en fazla uzay aracının taşındığı fırlatış oldu.

Çin'in yeni nesil taşıyıcı roketi Long March 8, orta ağırlık kaldırışlarında hizmet vermek üzere tasarlandı.

Roket, Dünya'dan 35 bin 786 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 ton yük çıkarabiliyor.

Long March 8, ilk fırlatışını 22 Aralık 2020'de yapmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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