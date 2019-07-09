"Uzay yelkenlisi" LightSail 2, Dünya'ya ilk fotoğrafları gönderdi

Planetary Society tarafından geliştirilen solar yelkenli uydu "Light Sail 2", yörüngeden çektiği ilk fotoğrafları Dünya'ya yolladı.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan bilim cemiyeti Planetary Society, 25 Haziran'da uzaya gönderilen Light Sail 2 uydusunun Dünya'yla ilk bağlantısını yaptığı ve yörüngeden çektiği fotoğrafları gönderdiğini bildirdi.

Cemiyet, Light Sail 2'nin kameraları tarafından kaydedilen, yörüngedeki gün batımı sırasında, Dünya'nın Güneş'ten gelen ışık huzmeleri arasından silüet olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Cemiyet ayrıca uydunun yörüngedeki konumunun canlı olarak izlenmesini ve üzerindeki iki balık gözü mercekli kameranın kaydettiği görüntülere çevrimiçi erişebilmesini sağlayacak bir internet uygulamasını hizmete sunduklarını duyurdu.

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve somun ekmek büyüklüğündeki uydunun, sonraki aşamada, alüminyum folyoya benzer hafif ve ışığı yansıtan malzemeden yapılmış kanatlarını açıp, tıpkı bir yelkenlinin rüzgar enerjisiyle yol alması gibi, Güneş ışınlarıyla yayılan fotonların itiş gücüyle Dünya yörüngesini katetmesi hedefleniyor.