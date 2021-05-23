Uzay Yolculuğuna Bir Adım Daha

Virgin Galactic şirketi new Mexico’da uzayın sınırına ilk roketli uçuşunu gerçekleştirdi.

VSS Unity adlı araç ateşlenen roketleriyle ve iki pilotla birlikte hızlı şekilde uzaya doğru yolculuk yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada VSS Unity’nin ses hızının üç katına çıkarak deniz seviyesinden 89 km yüksekliğe çıktığı kaydedildi.

İngiliz milyarder ve aynı zamanda Virgin Calactic’in kurucusu Sir Richard Branson, uçuşun ve sonrasında inişin uzaya ticari uçuştaki 15 yıllık süreci sona yaklaştırdığını belirtti.

Virgin Calactic gelecek yıl uçuşların başlayabileceğini belirtiyor.

Branson, Associated Press’e yaptığı açıklamada gelişmeyi “doğru yönde atılmış inanılmaz bir adım” olarak niteledi.

Şirketin CEO’su Michael Colglazier de tarihi belli olmayan iki test uçuşu daha gerçekleştireceklerini belirtti. Bu uçuşlardan birine Branson’un katılması da planlanıyor.

Virgin Calactic, uzaya yolculuktan kazanç elde etmeyi bekleyen bazı şirketlerden biri.

Elon Musk’ın SpaceX firması Eylül ayında bir milyarderi ve şirketin piyango çekilişini kazananları uzaya çıkarmayı hedefliyor. 2022’de de üç iş adamının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi hedefleniyor.

Jeff Bezos’un Blue Origin adlı şirketi de 20 Temmuz’da ilk mürettebatlı uzay yolculuğunu düzenlemeyi planlıyor.

