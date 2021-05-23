HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzay Yolculuğuna Bir Adım Daha

Uzay Yolculuğuna Bir Adım Daha

23.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virgin Galactic şirketi new Mexico’da uzayın sınırına ilk roketli uçuşunu gerçekleştirdi

Uzay Yolculuğuna Bir Adım Daha

Virgin Galactic şirketi new Mexico’da uzayın sınırına ilk roketli uçuşunu gerçekleştirdi.

VSS Unity adlı araç ateşlenen roketleriyle ve iki pilotla birlikte hızlı şekilde uzaya doğru yolculuk yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada VSS Unity’nin ses hızının üç katına çıkarak deniz seviyesinden 89 km yüksekliğe çıktığı kaydedildi.

İngiliz milyarder ve aynı zamanda Virgin Calactic’in kurucusu Sir Richard Branson, uçuşun ve sonrasında inişin uzaya ticari uçuştaki 15 yıllık süreci sona yaklaştırdığını belirtti.

Virgin Calactic gelecek yıl uçuşların başlayabileceğini belirtiyor.

Branson, Associated Press’e yaptığı açıklamada gelişmeyi “doğru yönde atılmış inanılmaz bir adım” olarak niteledi.

Şirketin CEO’su Michael Colglazier de tarihi belli olmayan iki test uçuşu daha gerçekleştireceklerini belirtti. Bu uçuşlardan birine Branson’un katılması da planlanıyor.

Virgin Calactic, uzaya yolculuktan kazanç elde etmeyi bekleyen bazı şirketlerden biri.

Elon Musk’ın SpaceX firması Eylül ayında bir milyarderi ve şirketin piyango çekilişini kazananları uzaya çıkarmayı hedefliyor. 2022’de de üç iş adamının Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi hedefleniyor.

Jeff Bezos’un Blue Origin adlı şirketi de 20 Temmuz’da ilk mürettebatlı uzay yolculuğunu düzenlemeyi planlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
İkinci uçuş testini başarıyla tamamladıİkinci uçuş testini başarıyla tamamladı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Değeri dudak uçuklattı! İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören telefona sarıldı

Değeri dudak uçuklattı! İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören telefona sarıldı

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Vaka sayısının arttığı tek il ile ilgili şaşırtan açıklama

Vaka sayısının arttığı tek il ile ilgili şaşırtan açıklama

Sinovac ve BioNTech aşılarıyla önemli gelişme: Kısa sürede açıklayacağız

Sinovac ve BioNTech aşılarıyla önemli gelişme: Kısa sürede açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.