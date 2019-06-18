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'Uzay yürüyüşü' aleti, küçük İlayda'nın parmağını ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:35 | Son Güncelleme

TOKAT'ta spor parkında binmek istediği 'Uzay Yürüyüşü' aletinin üzerine düşen İlayda Yıldız'ın (11) sol el baş parmağı ezildi, atardamarı koptu.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta spor parkında binmek istediği 'Uzay Yürüyüşü' aletinin üzerine düşen İlayda Yıldız'ın (11) sol el baş parmağı ezildi, atardamarı koptu. Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Dudayev Parkı'nda meydana geldi. Baba Hamza Yıldız, çocukları İlayda, Ahmet ve Ayşe'yi parka götürdü. İlayda, parktaki spor aletleriyle oynayan abla ve ağabeyinin yanına koşup, 'Uzay Yürüyüşü' adlı alete binmek istedi. Ancak dengesini kaybedip, aletin üzerine düştü. Hareket halindeki alete, İlayda'nın sol el baş parmağının uç kısmı sıkıştı. Atardamarı kopan İlayda'yı baba Yıldız, hemen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. 2 saat süren ameliyatla kopan atardamarı dikilen İlayda, ''Ablam ve ağabeyim ile oynamak istedim. Binmek isterken parmağım sıkıştı'' dedi. Baba Hamza Yıldız(40), doktorların iyileşme olmaması durumunda kızının parmağındaki ezilen kısmın kesilebileceğini söylediklerini ifade etti. 'PARK GÜVENLİ DEĞİL' Parkta önlem alınması gerektiğini belirten anne Zeynep Yıldız, ''Kardeşleri oynarken bir anda spor aletine parmağını kaptırmış, damarı kopmuş. İki saat süren operasyona aldılar. Ama parmağın henüz ne olacağı belli değil. Tedavisi devam ediyor. Park güvenli değil. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz'' dedi. 'PARMAK KESİLEBİLİR' Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ataç Çelik ise ''Acil serviste sol el başparmağında ciddi bir ezilme tespit ediliyor. Hemen ameliyata alınıyor. Ameliyatta atar damarın uç kısmının zedelendiği görülüyor. Ameliyat ile gereken işlem yapılıyor ve şuan itibari ile servisinde yatıyor. Tamir yapılmış durumda. Buradaki sıkıntı iyileşmeye bırakılan parmak. Parmaktaki ezilmeden dolayı doku kaybı olup, parmağının uç kısmı kesilmek zorunda kalınabilir. Ya da burası iyileşerek parmağı kurtarılabilir'' diye konuştu.

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