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Uzaya çıkan astronotların kanında bulundu!

08.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA yaptığı bir çalışma sonucu astronotlarının kanında DNA mutasyonu buldu. Uzay yolculuğunun tehlikelerini gözler önüne seren bu çalışma sonucu gözler uzaya gitmek istediklerini her fırsatta dile getiren Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi milyarderlere çevrildi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) 14 astronotun kanlarında DNA mutasyonu bulundu. Bu mutasyonların lösemi de dahil olmak üzere çeşitli kanserlere yol açabileceği belirtildi.

Uzaya çıkan astronotların kanında bulundu!

Milyarder isimlerin gündeminden düşmeyen uzay seyahati bu çalışma sonuçlarından sonra bir süre ertelenecek gibi görünüyor. NASA, astronotların kanlarının uzay uçuşlarının ardından çeşitli DNA mutasyonlarının belirtileri gösterdiğini ve bu nedenle onların kanser risklerinin izlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

14 ASTRONOT 20 YIL TAKİP EDİLDİ

NASA'da 1998 ve 2001 yılları arasında ortalama 12 gün süren uzay görevlerinde yer alan 14 astronot çalışmaya katıldı. Bunların yüzde 85'inin erkek olduğu ve altısının uzay ajansı için ilk görevlerinde yer aldığı belirtildi.

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Araştırmacılar astronotlardan iki kez, uzay uçuşundan on gün önce ve iniş gününde, tam kan örnekleri ve inişten üç gün sonra sadece bir kez toplanan beyaz kan hücrelerini topladı. Bu numuneler, eksi 80 derecede donduruldu ve 20 yıl boyunca dokunulmadı.

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GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR MU?

Ntv’de yer alan habere göre; New York'taki Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. David Goukassian, "Astronotlar, birçok faktörün somatik mutasyonlara, en önemlisi uzay radyasyonuna yol açabileceği aşırı bir ortamda çalışıyorlar, bu da bu mutasyonların klonal hematopoeze dönüşme riski olduğu anlamına geliyor" dedi. Somatik mutasyon, bir kişi gebe kaldıktan sonra ve sperm veya yumurta hücreleri dışındaki hücrelerde meydana gelen, yani gelecek nesillere aktarılamayan mutasyonlara deniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Astronot DNA kan
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