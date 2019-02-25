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Uzaya çıkan ilk insan Gagarin’in şahsi eşyaları satışa çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Uzaya çıkan ilk insan Rus Kozmonot Yuri Gagarin’e ait roket şeklindeki siyah renkli bir kalem ve diğer eşyaları satışa çıkarıldı.Fransız Cazo Müzayede Evi, uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin’in roket şeklindeki kalemini ve bir dizi özel eşyalarını açık arttırmaya çıkardı.

Uzaya çıkan ilk insan Gagarin’in şahsi eşyaları satışa çıkarıldı

Uzaya çıkan ilk insan Rus Kozmonot Yuri Gagarin’e ait roket şeklindeki siyah renkli bir kalem ve diğer eşyaları satışa çıkarıldı.
Fransız Cazo Müzayede Evi, uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin’in roket şeklindeki kalemini ve bir dizi özel eşyalarını açık arttırmaya çıkardı. Müzayede evi, üzerinde “SSCB, Eylül 1959” notunun bulunduğu siyah kalemle birlikte, Gagarin’in Rus denizcilere yolladığı yeni yıl kutlama mesajı ile 12 adet fotoğrafını satışa çıkacak.
Kalemin ve kutlama mesajının değerinin 15 ile 20 bin euro, 12 adet fotoğrafın değerinin ise 7 bin euro olarak belirlendiği bildirildi.

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