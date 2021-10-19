HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uzaya çıkan Rus film ekibi konuştu: 30 saatlik görüntü çektik

Uzaya çıkan Rus film ekibi konuştu: 30 saatlik görüntü çektik

19.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzayda ilk uzun metrajlı filmin çekimlerini tamamlayarak Dünya'ya dönen Rus film ekibi gerçekleştirdiği basın toplantısında, uzayda 30 saatlik görüntü kaydettiklerini, filmin kurgusundan sonra uzay çekimlerinin 25-30 dakika arasında olacağını açıkladı. Filmin 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.

Uzaya çıkan Rus film ekibi konuştu: 30 saatlik görüntü çektik

Geçtiğimiz 5 Ekim'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden MS-18 uzay aracı ile "Challenge" adlı filmin çekimi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ve 17 Ekim'de Dünya'ya dönen kozmonot Oleg Novitskiy, yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild, Moskova'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde basın toplantısına katıldı. Kazakistan'a indikten sonra uçakla Moskova'daki merkeze getirilen ve burada 2 haftalık rehabilitasyona tabi tutulan film ekibi uzayda yaşadığı anları kamuoyuyla paylaştı.

Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı

"FİLM ULUSLARARASI BİR BAŞARIYA ULAŞIRSA BÜTÇESİNİ ÇIKARABİLİR"

Yönetmen Klim Shipenko filmin bütçesinin gişe gelirinden çıkarılabileceğini ifade ederek, "Beklentim büyük. Filmin karşılığını alabileceğini düşünüyorum. Büyük paralar kazanabiliriz. Bu hayal değil. Dünyadan ilgi çok fazla. Dünyanın birçok farklı ülkesinden bize yazanlar var. Bana öyle geliyor ki film uluslararası bir başarıya ulaşırsa bütçesini çıkarabilir" dedi. Uzaydaki çekimlerde 30 saatlik görüntü elde ettiklerini belirten Shipenko, "Yaklaşık 30 terabaytlık çekim yapıldı. Bu 30 küsur saate tekabül ediyor. Sanırım filmin kurgusundan sonra uzay çekimleri 25-30 dakika arasında olacak" diyerek projenin uzaydaki bölümleriyle ilgili bilgiler verdi. Shipenko ayrıca kendi projelerinden sonra dünyada sinemaya bakış açısının değişeceğini de savundu.

"HER ŞEYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Uzaydaki deneyimlerini ve dünyaya dönüşünden sonraki alışma sürecini anlatan Rus aktrist Yuliya Peresild ise, "Kendimi oldukça mutlu ve güçlü hissediyorum. Uzay istasyonundan döndükten sonra tüm nesneleri elimle tutma hissi oluşuyor. Nesnelerin bir saniyede elimden uçup gideceğini düşünüyorum. Her anımı uluslararası uzay istasyonundaymışım gibi yaşıyorum" dedi. Peresild uzayda Rus kosmonotlar tarafından destek verildiğini belirterek, "Anton Shkaplero, Oleg Novitskiy ve Pete Dubrov uzaydaki çekimlerimiz sırasında bize yardımcı oldu. Yapmaları gereken birçok işe rağmen geceleri bile bize yardım ettiler. Kendilerine bunun için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Filmin 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.

Uzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndüUzayda ilk uzun metrajlı filmi çeken Rus ekibi dünyaya döndü

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Merakla bekleniyorlar!Merakla bekleniyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.