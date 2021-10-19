Uzaya çıkan Rus film ekibi konuştu: 30 saatlik görüntü çektik

Geçtiğimiz 5 Ekim'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden MS-18 uzay aracı ile "Challenge" adlı filmin çekimi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ve 17 Ekim'de Dünya'ya dönen kozmonot Oleg Novitskiy, yönetmen Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild, Moskova'daki Yuri Gagarin Kozmonot Hazırlama Merkezi'nde basın toplantısına katıldı. Kazakistan'a indikten sonra uçakla Moskova'daki merkeze getirilen ve burada 2 haftalık rehabilitasyona tabi tutulan film ekibi uzayda yaşadığı anları kamuoyuyla paylaştı.

"FİLM ULUSLARARASI BİR BAŞARIYA ULAŞIRSA BÜTÇESİNİ ÇIKARABİLİR"

Yönetmen Klim Shipenko filmin bütçesinin gişe gelirinden çıkarılabileceğini ifade ederek, "Beklentim büyük. Filmin karşılığını alabileceğini düşünüyorum. Büyük paralar kazanabiliriz. Bu hayal değil. Dünyadan ilgi çok fazla. Dünyanın birçok farklı ülkesinden bize yazanlar var. Bana öyle geliyor ki film uluslararası bir başarıya ulaşırsa bütçesini çıkarabilir" dedi. Uzaydaki çekimlerde 30 saatlik görüntü elde ettiklerini belirten Shipenko, "Yaklaşık 30 terabaytlık çekim yapıldı. Bu 30 küsur saate tekabül ediyor. Sanırım filmin kurgusundan sonra uzay çekimleri 25-30 dakika arasında olacak" diyerek projenin uzaydaki bölümleriyle ilgili bilgiler verdi. Shipenko ayrıca kendi projelerinden sonra dünyada sinemaya bakış açısının değişeceğini de savundu.

"HER ŞEYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Uzaydaki deneyimlerini ve dünyaya dönüşünden sonraki alışma sürecini anlatan Rus aktrist Yuliya Peresild ise, "Kendimi oldukça mutlu ve güçlü hissediyorum. Uzay istasyonundan döndükten sonra tüm nesneleri elimle tutma hissi oluşuyor. Nesnelerin bir saniyede elimden uçup gideceğini düşünüyorum. Her anımı uluslararası uzay istasyonundaymışım gibi yaşıyorum" dedi. Peresild uzayda Rus kosmonotlar tarafından destek verildiğini belirterek, "Anton Shkaplero, Oleg Novitskiy ve Pete Dubrov uzaydaki çekimlerimiz sırasında bize yardımcı oldu. Yapmaları gereken birçok işe rağmen geceleri bile bize yardım ettiler. Kendilerine bunun için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Filmin 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.

(İHA)

