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  4. Uzaya çıkıp geri dönmüştü! Japon milyarder Yusaku Maezawa yeni hedefini açıkladı

Uzaya çıkıp geri dönmüştü! Japon milyarder Yusaku Maezawa yeni hedefini açıkladı

07.01.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak Dünya'ya geri dönen Japon milyarder Yusaku Maezawa yeni hedefini "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek istiyorum" diyerek açıkladı. Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen Maezawa, hedefi için Mariana Çukuru'nu işaret etti. Mariana Çukuru, dünyanın en derin noktası olarak biliniyor.

Uzaya çıkıp geri dönmüştü! Japon milyarder Yusaku Maezawa yeni hedefini açıkladı

Uzaya seyahat eden milyarderlerden biri, Japonya’nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen ve 12 gün süren uzay yolculuğunu başarıyla tamamlayarak geçtiğimiz ay ülkesine dönen Yusaku Maezawa'ydı. Maezawa, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında dünyanın merakla takip ettiği yolculuğuna dair açıklamalar yaptı.

YUSAKU MAEZAWA'DAN "ROLLERCOASTER" BENZETMESİ

Uzaya fırlatılmanın bir rollercoaster’a binmekten daha az korkutucu olduğunu ve kendisini Dünya’ya takıntılı hale getirdiğini kaydeden Maezawa, "Dünya’da rüzgarın, kokuların, mevsimlerin olduğunu hatırlayınca kıymetini anlıyorsun" ifadelerini kullandı. Buna rağmen uzay yolculuğu deneyiminin tadını çıkardığını söyleyen Maezawa, ülkesinin dünyaca ünlü hızlı trenlerine atıfta bulunarak, “Kalkış sırasında bir Shinkansen treninin istasyondan kalkışı gibi hissettim. Fırlatmayı ancak pencereden dışarı baktığımda fark ettim" şeklinde konuştu.

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Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarderYusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder

YENİ HEDEFİ MARIANA ÇUKURU

Maezawa, fotoğraflardan yüz kat daha güzel olduğunu söylediği Dünya’ya uzaydan bakmanın ona başka fikirler verdiğini dile getirdi. "Bir süre sonra uzayda bir araya gelen dünya liderleri hakkında düşünmeye başlıyorsunuz" diyen Maezawa, "Elbette bunu gerçekleştirecek kadar güçlü bir insan değilim. Ama öyle olsaydı dünya yaşamak için daha iyi bir yer olabilirdi” ifadelerini kullandı.
Yeni hedefi hakkında da açıklamada bulunan Maezawa, "Sadece yukarı değil, aşağı da seyahat etmek istiyorum. Okyanusun derinliklerindeki Mariana Çukuru’na inmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Dünya’nın bilinen en derin noktası olan Mariana Çukuru’na yapmak istediği dalışla ilgili olarak Maezawa, "Zorlukları göğüslemeyi sürdürmek istiyorum" dedi. Maezawa, yeni seyahat hedefine dair birçok detayın netleştiğini ancak buna rağmen şimdilik açıklama yapmayacağını söyledi.

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DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Kurucusu olduğu online moda mağazası ZozoTown’u 2019 yılında Japonya’nın en büyük firmalarından SoftBank’a satarak gündeme gelen milyarder Maezawa, geçtiğimiz 8 Aralık’ta Türkiye saati ile 10.38’de Soyuz-2.1a roketi ile Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzay yolculuğuna başlamıştı. 12 gün süren seyahatte Maezawa’ya asistanı Yozo Hirano da eşlik ederken, Rus kozmonot Aleksandır Misurkin’in de mürettebat olarak uçuşta yer aldığı kamuoyuna yansımıştı. Yolculuğu süresince Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) edindiği deneyimleri anbean sosyal medya takipçileri ile paylaşan Maezawa, daha önce yaptığı açıklamalarda 2023’teki Ay yolculuğuna eşlik edecek 8 kişi aradığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti.

(İHA)

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