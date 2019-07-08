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Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi Afrikalı motosiklet kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi Afrikalı motosiklet kazasında öldü

Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyahi Afrikalı, hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

BBC'nin ailenin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

"Afronot" ve "Uzay Çocuğu" lakaplarıyla tanınan 30 yaşındaki Maseko, Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nde, bir saatlik yörünge altı uçuşuna hazırlık için bir hafta geçirmişti. Uçuşun aslen 2015 yılında Lynx Mark aracıyla yapılması planlanıyordu.

Pretoria yakınında Soshanguve'de bir hademe ile oto tamircisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Maseko, Afrika'nın gençlerine ilham verecek ve nereden gelirlerse gelsinler her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak için bir şey yapmak istediğini dile getiriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
afrikalı motosiklet kazası uzay

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