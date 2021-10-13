HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzaya Giden En Yaşlı Kişi 'Kaptan Kirk' Yola Çıktı

Uzaya Giden En Yaşlı Kişi 'Kaptan Kirk' Yola Çıktı

13.10.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder işadamı Jeff Bezos’un Blue Origin adlı şirketiyle ikinci turistik uzay uçuşu başladı. Teksas’tan yola çıkan uzay aracındaki ünlü oyuncu William Shatner, şu ana kadar uzaya yolculuk eden en yaşlı kişi olarak tarihe geçti

Milyarder işadamı Jeff Bezos’un Blue Origin adlı şirketiyle ikinci turistik uzay uçuşu başladı. Teksas’tan yola çıkan uzay aracındaki ünlü oyuncu William Shatner, şu ana kadar uzaya yolculuk eden en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.

1950’lilerden bu yana oyunculuk yapan ve özellikle Star Trek (Uzay Yolu) dizisindeki ‘Kaptan Kirk’ karakteriyle ünlenen Shatner, bu yıl Mart ayında 90 yaşına girdi. Uzayla ilgili birçok filmde de rol alan Shatner’a bugünkü uçuşta eski NASA mühendisi Chris Boshuizen, klinik araştırma alanında girişimci Glen de Vries ve Blue Origin şirketinin Başkan Yardımcısı ve mühendis Audrey Powers eşlik etti.

İsmini uzaya çıkan ilk Amerikalı Alan Shepard’dan alan New Shepard uzay aracındaki yolcular dünyanın 96 kilometre uzaklığına, yörünge altına gidecek. Yerçekimi olmayan bölgede birkaç dakika gezinmesi planlanan New Shepard’ın bugünkü toplam yolculuğunun yaklaşık 10 dakika sürmesi bekleniyor.

12 Ekim için planlanan uçuş, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle bir gün ertelenerek bugün gerçekleştirildi.

Blue Origin ilk turistik uçuşunu 20 Temmuz’da, Amazon’un kurucusu Bezos’un dahil olduğu 4 kişilik bir grupla gerçekleştirdi. Uzay turizmi adına ilk uçuş yaklaşık 10 dakika 10 saniye sürmüştü. Bu uçuşta yer alan havacı 82 yaşındaki Wally Funk uzaya yolculuk eden en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçmişti. Funk’ın unvanı bugün 90 yaşındaki Shatner’a geçmiş oldu.

Blue Origin’a suçlamalar

Perakende devi Amazon’un kurucusu milyarder işadamı Bezos, Blue Origin şirketini 20 yıl önce hayata geçirdi.

Blue Origin’la uzaya giden Shatner, uçuş öncesinde CBS kanalının sabah programında verdiği bir röportajda, bu seyahatin kolay bir şey olmadığına vurgu yaparak, “Uzayı görmek istiyorum. Dünyayı görmek istiyorum. Dünyayı kurtarmak için ne yapmamız gerektiğini görmek istiyorum. Daha önce bana gösterilmeyen yeni bir bakış açısı yakalamak istiyorum” dedi.

Shatner’ın Blue Origin uçuşuna katılması, şirketin rakipleri Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ve Richard Brunson’a ait Virgin Galactic karşısında, uzay turizmi alanında bir avantaj olarak yorumlanıyor.

Diğer taraftan, Blue Origin’ın bazı eski çalışanlarının yanı sıra şu an hala şirkette çalışan bazı uzmanlar, şirket yönetiminin, kalite kontrol ve yeterli personel hususlarını, hız ve maliyet düşürme pahasına ikinci plana attığını iddia ediyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nden iki hafta önce yapılan bir açıklamada, bu iddiaların inceleneceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...Kayınvalidesini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran detay: 'Planlı değil' denildi ama...
Bu tesiste 10 milyon solucan çalışıyorBu tesiste 10 milyon solucan çalışıyor
Avrupa'nın göbeğinde utanç tablosu! Her gün 49 çocuk...Avrupa'nın göbeğinde utanç tablosu! Her gün 49 çocuk...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.