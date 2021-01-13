HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

13.01.2021 22:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

Bitki yetiştirmenin yeni yollarını araştırmak için uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları, ABD'ye dönüyor. Üzüm asmalarının mikro yer çekimi ve daha fazla radyasyonun etkisiyle nasıl bir değişim geçirdiği analiz edilecek.

Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderilen 12 şişe şarap ve 320 üzüm asması SpaceX Dragon kapsülüyle dünyaya geri gönderilmek üzere yola çıktı.

ISS, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kasım 2019 ve Mart 2020'de uzay gönderilen şarap ve üzüm asmalarını taşıyan kapsülün bugün Florida'da Cape Canaveral açıklarına inmesinin planladığını bildirdi.

''Mission Wise'' adlı tarımsal araştırmayla, bitki yetiştirme ve gezegende besin ihtiyacını karşılamanın yeni yollarını keşfetme amaçlanıyor.

SpaceX'in uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıSpaceX'in uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

NASIL BİR DEĞİŞİM GEÇİRDİĞİ ANALİZ EDİLECEK

Uzayda bir süre vakit geçiren üzüm asmalarının mikro yer çekimi ve daha fazla radyasyonun etkisiyle nasıl bir değişim geçirdiği analiz edilecek.

Bilim insanları bu bitki türlerinin daha sert ortamlarda yetiştirilip yetiştirilemeyecekleri üzerinde çalışacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar ettiABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti
Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Belçika'daki gösterilerde polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi

Belçika'da ortalık karıştı!

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İtalya'da koalisyon ortaklarından Italia Viva partisi hükümetten çekildi

İtalya'da koalisyon krizi

Rusya’da milyarder Aminov’un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

Rusya'da milyarderin malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti

ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti

ABD’den İran’a karşı yeni yaptırımları açıkladı

Gitmesine sayılı günler kala flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.