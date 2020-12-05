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Uzaya ilk uçuş 2021'de! Kıyafetler tanıtıldı

05.12.2020 11:03 | Son Güncelleme:
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Uzaya ilk uçuş 2021'de! Kıyafetler tanıtıldı

Ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic, müşterileri için ilk uzay uçuşunu 2021'in ilk çeyreğinde yapacağını duyurmasının ardından uzay mekiğini kullanacak mürettebatın “uzay üniformalarını” tanıttı.

Ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic, ilk uzay uçuşunu 2021'in ilk çeyreğinde yapacağını duyurdu. Şirket, uzaya ilk deneme "uçuş aralığının” 11 Aralık'ta ABD’nin New Mexico kentinden gerçekleşeceğini kaydetti. Ticari uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic, 8 kişiden oluşan uçuş ekibinin uzay üniformalarını tanıttı. Uzaya görev harici astronot taşıyacak olan Virgin Galactic yaptığı açıklamada “Bu ay 11 Aralık'ta açılacak olan 'uçuş aralığı' ile New Mexico'dan ilk insan uzay uçuşu dahil olmak üzere gelecekteki uçuşlarda ekip, bu uzay giysisi ve ayakkabısını giyecek” dedi. Pilotların giyeceği uzay üniformalarında sıcaklık kontrolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Virgin Galactic, üniformaların yaklaşık 1 kilo ağırlığında olduğunu ifade etti.

ŞİRKET UZAY YOLCULUĞU İÇİN 600 BİLET SATMIŞTI

Öte yandan Virgin Galactic uzay seyahatleri için 600 bilet sattığını açıklamıştı. Bunun için her yolcunun, 90 dakika sürece yolculuk için 250 bin dolar bilet ücreti ödemesi gerektiği ifade edilmişti. Virgin Galactic müşterileri için ilk resmi uzay uçuşunun 2021'in ilk çeyreğinde yapacağını duyurmuş, Virgin'in Britanyalı sahibi Richard Branson ilk uçuşta yer alacağı açıklanmıştı.

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Kaynak: DHA

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