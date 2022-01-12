Uzayda 204 gün geçirmişti! Türkiye'ye gelen astronot André Kuipers: "2030’dan önce insanlar Ay’a tekrar gidecek”

Astronot André Kuipers, NASA Uzay Sergisi kapsamında Türkiye’ye geldi ve uzayda geçirdiği 204 güne dair deneyimlerini uzay meraklılarıyla paylaştı.

Asıl mesleği doktorluk olan Hollandalı astronot André Kuipers, 2004’te Delta görevi sırasında 11 gün, PromISSe görevinde 193 gün olmak üzere toplamda 204 günü uzayda geçirerek Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.

"UZAYA YAPILAN YOLCULUKLAR SIKLAŞACAK"

Fuarda yaptığı konuşmada, gelecekte uzay araştırmalarında gelinecek durum ile ilgili tahminlerini paylaşan André Kuipers “İnsanlı ya da insansız uzaya yapılan yolculuklar sıklaşacak. Bilimsel çalışmalar, Ay’ın doğal kaynaklarının gelecekteki madencilik faaliyetleri için kullanılması ve Mars’a yapılan seyahatlere hazırlanmak için 2030’dan önce insanlar Ay’a tekrar gidecek” dedi.

"UZAYA ÇIKMAK ROLLER COASTER'DA OLMAK GİBİ"

Astronot André Kuipers,"Uzaya çıkmak eğlence parkındaki bir roller coaster'da olmak gibi. Gerçekten çok istemeniz gerekiyor yoksa bu kadar bekleyemezsiniz zaten. Aslında güvenli olduğunu biliyorsunuz ama neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Yukarıya çıkarken vücudunuzda bir gerginlik hissediyorsunuz. Heyecanlı ama nelerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz aynı bir roller coaster'daki gibi. Bu sergi uzay hakkında fikir sahibi olmak için çok iyi. Aynı zamanda ilham kaynağı oluşturması açısından çok iyi. Teknolojinin iyi bir şey olduğunu insanlara gösteriyor. Bu gerçekten çok önemli. Mümkün oldukça her insanın bunu görmesi çok önemi. Biz böyle büyük bir maceranın bir parçasıyız ve ilk defa insanlar uzaya doğru bir adım atmış durumda. Bu sergi, buraya gelen çocukların hepsinde ilham kaynağı oluşturacak. Eminim aralarında bir iki tanesi büyüdüklerinde uzaya gidecekler bu sergiden aldıkları ilhamla bu yüzden çok önemli bir sergi." şeklinde konuştu.

GERÇEK AY TAŞI VAR

Ataşehir’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen NASA Uzay Sergisi, şubat ayı sonuna kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak. Sergide aynı zamanda gerçek Ay taşı da bulunuyor. Uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri de sergide yer alıyor.

(İHA)

